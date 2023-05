Avatar: Istota Wody niebawem trafi na Disney+ i HBO Max

Dobre wieści dla subskrybentów platform streamingowych.

Avatar: Istota Wody na Disney+ i HBO Max

James Cameron’s global phenomenon #AvatarTheWayOfWater will debut Wednesday, June 7 on Max.



In addition to streaming on Max, the movie will be available to stream on Disney+ on June 7: https://t.co/7eyEUQUa2j #StreamonMax pic.twitter.com/3iS54pOodr — Inside HBO Max (@InsideHBOMax) May 15, 2023

Kinowy sukces

Najnowszy film, czyli, miał swoją premierę w kinach kilka miesięcy temu, bo 14 grudnia 2022 roku na świecie i 16 grudnia 2022 roku w Polsce. Od dłuższego czasu można go obejrzeć w domu, ale tylko po wykupieniu go w platformie Prime Video oraz. Już wkrótce film trafi jednak na kolejne platformy streamingowe i tym razem będzie dostępny w ramach abonamentu.Platformy, w których Avatar: Istotna Wody się pojawi, to Disney+ oraz Max (HBO Max) . To dosyć nietypowe, że taki kinowy hit trafi na nie obydwie, jednakże jest to po prostu rezultatem umowy zawartej między wytwórnią(której Disney jest właścicielem od 2019 roku) oraz, która przyznaje HBO prawa do stremowania wybranych kinowych filmów.I na Disney+, i na Max film trafi tego samego dnia – 7 czerwca. W tym miejscu warto wspomnieć, że Max 23 maja zastąpi platformę HBO Max w Stanach Zjednoczonych. W Polsce ta zmiana dokona się dopiero w 2024 roku. W Polsce 7 czerwca Avatar: Istotna Wody zadebiutuje zatem w HBO Max.Akcja filmu Avatar: Istota wody rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z filmu, który miał premierę w 2009 roku. W filmie mamy okazję prześledzić dalsze losy, a także poznać ich rodzinę, którym starają się zapewnić bezpieczeństwo. Zagrożeniem dlaponownie stali się ludzie, którzy wrócili na Pandorę i zbudowali na niej nową bazę operacyjną, by przygotować planetę do kolonizacji.Avatar: Istota wody był bez wątpienia kinowym sukcesem. Stał się on najlepiej zarabiającym filmem 2022 roku i trzecim co do wielkości najbardziej dochodowym filmem wszech czasów. Do tej pory zarobił on łącznie ponad, przy budżecie szacowanym na 350 – 460 milionów dolarów.Co ciekawe, Avatar: Istota wody jest filmem nietypowym pod tym względem, że niektóre sceny akcji są odtwarzane w nim w, dzięki czemu wyglądają na bardziej realistyczne. Sceny spokojniejsze są zaś odtwarzane tak, jakby były nagrane w 24 klatkach na sekundę, ponieważ każda z ich klatek został podwojona. Niestety, raczej nie będzie opcji odtwarzania Avatara: Istoty Wody w 48 klatkach na sekundę w platformach streamingowych, a szkoda.Źródło: Max , fot. tyt. 20th Century Studios