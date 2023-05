Empik Selfpublishing - sprawdź jak wydać swoją książkę

Wydaj swoją książkę lub audiobooka z Empikiem

Pierwsza książka i prawdziwe perełki

"Będziemy śledzić literackie propozycje twórców dystrybuowane przez naszą platformę, aby raz, dwa do roku wyłapywać prawdziwe perełki i oferować autorom najlepszych książek produkcję audiobooka z topowym polskim lektorem czy redakcję i korektę ich tekstu. Chcielibyśmy, aby najciekawsze tytuły trafiały w przyszłości na półki salonów w całej Polsce. Kto wie – być może za kilka lat Bestseller Empiku trafi właśnie do niezależnego autora, który pierwsze literackie kroki stawiał z Empik Selfpublishing?"

Spotkanie online w ramach Targów Książki

Zastanawiałeś się kiedyś nad wydaniem własnego poradnika, komiksu, czy nawet książki, która dotarze do setek tysięcy czytelników? A może dopiero planujesz rozpocząć swoją przygodę z pisaniem i chciałbyś zaczerpnąć eksperckiej wiedzy na ten temat? Bez względu na to jak wielkie są twoje cele, pomocna w tym przypadku może okazać się platformaEmpik Selfpublishing pozwala krok po kroku wprowadzić własny tytuł do szerokiej sprzedaży. Dzięki platformie, książki pojawią się w oferciejak również w indeksie. Format wydawniczy w tej sytuacji jest dowolny, tj. może mieć postaćbądź. Nie zabraknie również możliwości zakupu– mowa jest o modelu Print on Demand. W przypadku gdy klient zdecyduje się na zakup klasycznej, tradycyjnej książki, Empik zajmie się jej wydrukiem., czyli publikowanie nakładem własnym (bez udziału wydawnictwa) staje się na Świecie coraz popularniejszym zjawiskiem. W danym modelu, to autor w całości odpowiada m.in. za treść, oprawę graficzną i korektę książki. Po jego stronie leży również ustalenie ceny oraz promocja własnego dzieła, zachowując przy tym prawa autorskie.Przystąpienie do Empik Selfpublishing oraz dystrybucja dzieła poprzez platformę jest bezpłatna. Płatne są natomiasttakie jak: pomoc w redakcji tekstu, jego korekta czy chociażby skład i projektowanie okładki książki. Dodatkowo (w razie potrzeby) istnieje możliwość nagrania audiobooka. Warto zaznaczyć, iż aby korzystać z funkcjonalności platformy, zakup usług dodatkowych (jak sam nazwa wskazuje) nie jest wymagany.Nie można nie wspomnieć o Strefie Twórcy , czyli platformie edukacyjnej, w której literat znajdzie bezpłatne materiały eksperckie. Na chwilę obecną użytkownik ma możliwośćautorstwa, który oprócz tego, że sam jest pisarzem, pełni również funkcję szefa promocji Wydawnictwa W.A.B.Przykładowo z książki można dowiedzieć się:Książkato zbiór cennych porad i wskazówek przekazanych m.in. przez Wojciecha Chmielarza, Katarzynę Berenikę Miszczuk, Macieja Makselona, Natalię Klewicz, Grzegorza Piątka oraz Magdalenę Majcher.Pierwszym tytułem wydanym ramach platformy Empik Selfpublishing (11.05.2023) jest słowiańskie fantasy:Anny Chełminiak. Książka dostępna w formatach: audiobook MP3, ebook, EPUB oraz okładka miękka.– komentuje Kuba Piotrkowicz, Head of Digital Content w Grupie Empik.W dniu 22 maja o godz. 20.00 w ramach Targów Książki Empiku, będzie transmitowane na facebookowym profilu Empiku spotkanie online z udziałem Macieja Marcisza i Wojciecha Chmielarza. Zapewne podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję zgłębić temat selfpublishingu. Nie powinno zabraknąć również sesji pytań i odpowiedzi.Źródło: Empik