Elon Musk przestanie być szefem Twittera. Znalazł już zastępstwo

Elon Musk znalazł właśnie kogoś, kto zastąpi go na stanowisku dyrektora generalnego Twittera – nie ujawnił jednak nazwiska, więc pozostaje tylko snuć domysły. Miliarder ogłosił przy okazji, że nigdzie się nie wybiera i nadal będzie zajmował jedno z najważniejszych stanowisk w firmie. Nie jest to więc najlepsza wiadomość dla przeciwników tej kontrowersyjnej postaci. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Elon Musk rezygnuje z bycia CEO Twittera



Przez ostatnie miesiące mieliśmy do czynienia ze swego rodzaju chaosem na Twitterze – mowa chociażby o zamieszaniu związanym z systemem weryfikacji kont. Duży nacisk postawiono również na subskrypcję, która zyskała wiele benefitów, w tym tak podstawowe jak szyfrowanie prywatnych wiadomości. Nic więc dziwnego, że Elona Muska zalała fala krytyki oraz niezrozumienia podejmowanych przez jego decyzji. Jak się okazuje, mężczyzna już niedługo przestanie szefować.



W jednym ze swoich najnowszych wpisów, miliarder zapowiedział zmianę na stanowisku dyrektora generalnego. Podobno znalazł już osobę, która go zastąpi, ale jeszcze nie zdradził szczegółów. Wiadomo tylko, że najprawdopodobniej będzie to kobieta i zacznie pracę w przeciągu najbliższych sześciu tygodni. Musk nie zamierza jednak odchodzić z Twittera i zostanie prezesem wykonawczym oraz kierownikiem ds. technologii. Nadal więc będzie miał znaczący wpływ na rozwój popularnej platformy.



Oczywiście od razu zaczęto snuć domysły odnośnie do zastępczyni miliardera. Jak wynika z raportu The Wall Street Journal, prezeską może zostać Linda Yaccarino, która pełni rolę kierowniczki ds. reklam i partnerstwa w korporacji NBC Universal. Kobieta miała prowadzić rozmowy dotyczące stanięcia na czele Twittera, więc mówimy o dosyć prawdopodobnym scenariuszu. Niedawno opublikowała nawet wpis sugerujący nawiązanie współpracy z serwisem. Nadal jednak są to przypuszczenia, warto poczekać na oficjalne ogłoszenie.





Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

Musk najprawdopodobniej skupi się więc na swoich pozostałych firmach. Nie tak dawno informowaliśmy Was o założeniu przez niego spółki poświęconej sztucznej inteligencji. Post opublikowany przez miliardera wskazuje jednak, iż znalezione zastępstwo będzie odpowiadać także za ten projekt – tu jednak również zabrakło jakichkolwiek szczegółów.



Warto przy okazji wspomnieć, iż to nie pierwszy raz, kiedy mówi się o „odejściu” Elona. Chyba sporo osób pamięta ankietę, w której biznesmen zadał pytanie dotyczące tego, ile osób chce Twittera pod jego rządami. Większość internautów stwierdziła, że pragnie kogoś innego – potem jednak miliarder stwierdził, że za takim rezultatem stoją boty i zablokował opcję głosowania w ankietach bez wykupionej subskrypcji.



Nowa osoba na stanowisku CEO będzie miała jednak ręce pełne roboty, gdyż Musk nieco namieszał. Ogarnięcie tego wszystkiego nieco zajmie, choć zobaczymy na ile pozwoli obecny szef.



