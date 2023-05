Osoby bez telewizorów dostają wezwania do zapłaty abonamentu RTV

Przypadek pana Macieja to potwierdza.

Poczta Polska staje się coraz bardziej bezlitosna jeśli chodzi o nakładanie kar za nieopłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Wezwania do zapłaty otrzymują jak się okazuje nawet te osoby, które... nie mają żadnego odbiornika. Trudno powiedzieć czy mowa tutaj o incydentalnej pomyłce, czy też działaniu mającym na celu wytropienie osób uchylających się od płacenia kontrowersyjnej daniny na media publiczne.Abonamentu radiowo-telewizyjnego nie muszą płacić osoby, które nigdy nie zarejestrowały swojego odbiornika. Nie powinni go płacić również ci Polacy, którzy wyrejestrowali uprzednio zgłoszone telewizor lub radio. Niestety, w przypadku pana Macieja, opisywanego przez serwis Interia.pl, wyrejestrowanie odbiornika na nic się nie zdało.Pan Maciej wyrejestrował odbiornik telewizyjny, a później w 2007 roku sprzedał mieszkanie. W 2020 roku na swój nowy adres zamieszkania otrzymał wezwanie do zapłacenia ponad 1500 złotych zaległego abonamentu. Skąd Poczta Polska powzięła aktualne dane mężczyzny i w jakim trybie? Dlaczego państwowy operator pocztowy nie zarejestrował poprawnie pisma związanego z pozbyciem się telewizora?- opowiada Interii.

"Odpisałem, że nie odebrałem żadnej informacji o przypisaniu mi numeru identyfikacyjnego, a poza tym lata temu wyrejestrowałem odbiornik. Poczta Polska twierdziła jednak, że rzekomo skutecznie odebrałem od nich pismo wysłane na poprzedni adres zamieszkania w sprawie nadania mi tego numeru"

"Obawiałem się, że zajmą mi inny, na który wpływa emerytura. W związku z tym zwróciłem się po pomoc do prawniczki"

Prawniczka nie ma wątpliwości

"Po pierwsze, pan Maciej wyrejestrował odbiornik. Nie miał na tę czynność potwierdzenia, ale trudno oczekiwać, aby przez 14 lat taki dokument przechowywał. Żadne obowiązujące przepisy do tego nie obligują"

Wątpliwości istnieją co do pozyskania danych osobowych pana Macieja

"Poczta Polska nie powinna znać nowego adresu zamieszkania pana Macieja, bo on nie rejestrował ponownie żadnych odbiorników po przeprowadzce"

"Po przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego oraz zgromadzonej dokumentacji w sprawie, brak jest dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych na dane osobowe pana Macieja, co uniemożliwia ustalenie istnienia obowiązku wynikającego z ustawy o opłatach abonamentowych"

Kara za niepłacenie abonamentu RTV 2023

Abonament RTV jest przeznaczany między innymi na realizację "misji" Telewizji Publicznej. | Źródło: kompozycja własna na podst. prawdziwego materiału TVP i Canva Pro- relacjonuje.Opór nic nie dał, a urząd skarbowy postanowił zająć rachunek bankowy emeryta. Rachunek... nieaktywny.- tłumaczy.Internauci podśmiewają się, że zarówno Poczta Polska, jak i urząd skarbowy wykazały się "wzorową" pracą. To jednak nie koniec historii.- tłumaczy Katarzyna Arasiewicz z Kancelarii Meritum.Abonament RTV muszą płacić także właściciele samochodów wyposażony w odbiorniki radiowe. Tak twierdzi Poczta Polska. | Źródło: Canva ProCo dość istotne, w latach 2007/08 Poczta Polska nadawała numery identyfikacyjne posiadaczom książeczek. Wysłano je panu Maciejowi na stary adres, pod którym nie zamieszkiwał, o czym... poinformował Pocztę Polską.W całej sprawie szalenie interesujące jest to, jak Poczta Polska pozyskała nowy adres zamieszkania pana Macieja i w jakim trybie to zrobiono. O sprawie poinformowano Urząd Ochrony Danych Osobowych.- mówi Katarzyna Arasiewicz.Plansza sygnału testowego telewizji. | Źródło: Canva ProPo przesłaniu korespondencji z Pocztą Polską do UODO należność została anulowana. Co zabawne, przed wysłaniem upomnienia nie przeprowadzono nawet postępowania mającego na celu analizę tego, czy pan Maciej faktycznie powinien płacić abonament.- głosiło cytowane przez Interię pismo od Poczty Polskiej do urzędu skarbowego.Warto walczyć o swoje.Obywatelowi nie opłacającemu odbiornika radiowego grozi kara w wysokości 30-krotności stawki miesięcznej za jeden odbiornik. Łatwo policzyć, że jest to dokładnie 261 złotych. W przypadku abonamentu radiowo-telewizyjnego jest to kwota 819 złotych.Źródło: Interia.pl , zdj. tyt. Canva Pro