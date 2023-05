53 produkcje znikną z HBO Max w maju. Wśród nich wiele hitów

Zobacz, co obejrzeć na HBO Max w maju.

HBO Max w maju - znika cała masa pozycji

Adoracja (2019)

Akademik (2021)

Amen. (2002)

Asia (2021)

Blade Runner 2049 (2017)

Co każdy skaut wiedzieć powinien (2010)

Czarna skrzynka (2021)

Czarowna bransoletka (2020)

Dlaczego nie płaczesz? (2020)

Doll i Em (2014)

Drużba nie żyje (2012)

Dunkierka (2017)

Dyktator (2012)

Dziecko (2020)

Godzilla vs. Kong (2021)

Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace (2020)

Judasz i Czarny Mesjasz (2021)

Karnawał (2020)

Komuna (2016)

Krawiec (2020)

Księżna (2008)

LOL (2009)

Lewy sercowy (2002)

Lodowy szlak (2021)

Miłość, nienawiść (2014)

Mortal Kombat (2021)

Nie oddychaj 2 (2021)

Niebiańska plaża (2000)

Niemoralność (2019)

Noc bestii (2020)

Nowy porządek (2020)

Ostatni układ (2018)

Papierowe miasta (2015)

Pingu w mieście (2017)

Pod prąd (2005)

Pod tym samym niebem (2020)

Porachunki (1998)

Przed wschodem słońca (1995)

Przed zachodem słońca (2004)

Przejęcie sygnału (2021)

Przygoda po włosku (2020)

Rodzina Addamsów 2 (2021)

Smerfy: Poszukiwacze Zaginionej Wioski (2017)

SpongeBob Kanciastoporty (2004)

Spongebob: Na suchym lądzie (2015)

Śniadanie na Plutonie (2005)

Taniec rzeczywistości (2013)

Toni Erdmann (2016)

W co grają ludzie (2020)

Wszystkie psy idą do nieba 2 (1996)

Z podniesionym czołem (2004)

Zerwaliśmy (2021)

Złe baśnie (2020)

Pamiętacie może wcale nie tak dawne czasy, gdy młodzi ludzie podśmiewali się ze starszych widzów, przepłacających za kablówkę? Dziś to młodzież pragnąca oglądać na bieżąco najnowsze filmy i seriale tonie w opłatach abonamentowych za Netflix HBO Max i wiele innych serwisów VOD. Niestety, pewne produkcje dostępne są ekskluzywnie jedynie na wybranych platformach. Co gorsza, filmy i seriale pojawiają się i znikają w zasadzie co miesiąc. W maju wielka czystka dotknie HBO Max.Z końcem maja z platformy HBO Max zniknie ponadnormatywna liczba filmów i seriali. Tym razem widzowie muszą pospieszyć się z obejrzeniem aż 53 tytułów, wśród których nie brakuje prawdziwych hitów. Osobiście polecam koniecznie zerknąć naoraz- to jedne z najgenialniej udźwiękowionych filmów, jakie kiedykolwiek widziałem.Oczywiście produkcje na HBO Max zapewne wrócą - nikt jednak nie wie, kiedy to się stanie.Poniżej znajduje się pełna lista filmów i seriali, które po 31 maja 2023 roku znikną z HBO Max. Umieściliśmy je w kolejności alfabetycznej.Źródło: Upflix.pl