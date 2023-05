Super Mario Bros. Film online za darmo na Twitterze obejrzało już 9 milionów osób

Jak tam trafił?

jeszcze nie trafił do polskich kin, ale jego światowa premiera miała miejsce już 5 kwietnia. Od tego momentu zdążył on zarobić dla wytwórniponad miliard dolarów, chociaż zapewne zarobiłby jeszcze więcej, gdyby nie był nielegalnie udostępniany w mediach społecznościowych i torrentach.W ten weekend ktoś udostępnił Super Mario Bros. Film za darmo na Twitterze . Do niedzieli zdążono go tam wyświetlić ponad 9 milionów razy. Jak do tego doszło?Jak donosi, właściwie kilka różnych kont podzieliło się w ostatnich dniach na Twitterze nowym filmem Super Mario Bros. Tylko jedno z nich nazbierało jednak pod tym filmem. Wszystkie konta, które udostępniły film zostały już zawieszone, a sam film został już z platformy usunięty.

Super Mario Bros. Film – kiedy premiera w Polsce?

Super Mario Bros. Film miał na Twitterze ponad 9 milionów wyświetleń. | Źródło: The VergeWarto przypomnieć, że Super Mario Bros. Movie nie jest jedynym filmem, który w ostatnim czasie został nielegalnie opublikowany na Twitterze. Podzielił on los takich filmów jakczy. Problem wynika przynajmniej częściowo z ostatnich zmian wprowadzonych na Twitterze przez Elona Muska . Od kilku miesięcy subskrybenci usługi Twitter Blue mogą wgrywać do platformy materiały wideo o długości nawet. Wystarczy więc podzielić pełnometrażowy film na dwie, trzy czy cztery części, by móc zamieścić go na Twitterze. Super Mario Bros. Film podzielono na dwie części.Dziwne jest, dlaczego Super Mario Bros. Film zdołał uzbierać na Twitterze 9.3 miliona wyświetleń, zanim został z platformy usunięty. Jak widać mechanizmy strony są kompletnie nieprzygotowane do wykrywania pirackich treści.Jak wspomniałam, Super Mario Bros. Film dopiero trafi do kin w Polsce. Nastąpi to dość późno, bo dopiero 26 maja, ale uważam, że warto na ten dzień cierpliwie czekać. To dlatego, że film został przyjęty za granicą bardzo ciepło.Jeżeli masz ochotę obejrzeć Super Mario Bros. Film, nie pobierać go z torrentów. Wybierz się 26 maja lub wkrótce potem do kina, albo poczekaj dłużej na jego debiut w platformach streamingowych. Ten prędzej czy później nastąpi.Źródło: The Verge , fot. tyt. Canva