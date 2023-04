Nowa hulajnoga elektryczna Red Bull Racing wjechała do Polski w promocyjnej cenie

Propozycja dla wymagających?

Red Bull Racing 10 Pro. | Źródło: Red Bull RacingRed Bull Racing 10 Pro to hulajnoga wykorzystująca akumulator 10,4 Ah oraz silnik o mocy 350 W. Sprzęt wyposażono w podwójny hamulec (przedni elektryczny, tylny tarczowy) i zamknięto w obudowie spełniającej normę wodoszczelności IP67. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na „hulajce” tej poruszać się podczas opadów deszczu. Niestraszne jej także kurz i piach.Producent deklaruje, że zasięg hulajnogi powinien wynosić nawet 40 kilometrów. W przypadku modelu RB Racing 8.5 jest to 20 km, a RB Racing 10 - 30 km. Ładowanie baterii do pełna trwa 8 godzin.

Red Bull Racing 10 Pro. | Źródło: Red Bull RacingHulajnoga elektryczna wyposażona została w trzy tryby jazdy - eco, standard i sport. Funkcja Kick Start powoduje uruchomienie hulajnogi w momencie odepchnięcia się nogą od gruntu. Ma to pomóc zapobiec sytuacjom nieprzewidzianego startu z miejsca i chronić silnik przed przeciążeniem.Red Bull Racing 10 Pro ma również przednie i tylne oświetlenie oraz sygnał dźwiękowy. Informacje na temat jazdy prezentowane są na wyświetlaczu. Masa Red Bull Racing 10 Pro to ok. 18 kilogramów. UTO przeznaczone jest dla osób o masie do 100 kilogramów.Red Bull Racing 10 Pro. | Źródło: Red Bull RacingCena Red Bull Racing 10 Pro wynosi w promocji 3399 złotych. Hulajnogę można kupić w sklepach sieci Media Expert, Neonet, Max Electro oraz RTV Euro AGD.Źródło: 4CV