Netflix ugości nas w maju licznymi premierami. Sporo polskich akcentów

Netflix opublikował właśnie zestawienie majowych nowości. Zbliżający się wielkimi krokami miesiąc będzie obfitował w interesujące premiery. Zadowoleni będą przede wszystkim fani uniwersum Bridgertonów, gdyż pojawi się długo wyczekiwany prequel. Poza tym wyczekiwać należy kilku polskich tytułów – na szczególną uwagę zasługuje "Fanfik" opowiadający o dojrzewaniu i szukaniu własnej tożsamości oraz "Dzień Matki" skupiający się na silnej matczynej miłości. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Poznaliśmy listę majowych premier na Netflixie



Ostatnio trudno usłyszeć pozytywne wiadomości w kontekście Netflixa – większość z nich dotyczy walki z dzieleniem kont oraz prób ekspansji pakietu zawierającego reklamy. Platforma mimo tego wciąż wzbogaca się o szereg produkcji, z których niektóre są godne uwagi. Dlatego też warto przejrzeć udostępnioną listę nadchodzących tytułów. Jest tam kilka perełek, na które osobiście czekam z niecierpliwością. Czego dokładnie mogą spodziewać się subskrybenci?



Najbardziej promowanym serialem wydaje się być „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów”, czyli prequel popularnej produkcji. Widzowie muszą przygotować się na przedstawienie ślubu tytułowej bohaterki z angielskim królem Jerzym – wydarzenie to rozpoczyna historię miłosną mającą ogromny wpływ na przyszłość londyńskiego dworu. Premiera już 4 maja.







Ciekawy wydaje się również „Krawiec” opowiadający historię słynnego krawca podejmującego się zadania polegającego na uszyciu sukni ślubnej dla narzeczonej swojego najlepszego przyjaciela. Brzmi dosyć banalnie, ale szybko okazuje się, iż trójka bohaterów skrywa poważne sekrety mogące wywrócić ich życie do góry nogami. Premiera już 2 maja.





Dla zwolenników romansów przygotowano serial „XO, Kitty” – skupia się on na tytułowej nastolatce (występującej w serii "Do wszystkich chłopców, których kochałam"), która podejmuje decyzję o wyjeździe do Seulu, tam też podejmuje naukę w liceum, gdzie wcześniej uczyła się jej nieżyjąca mamy. Motywacją dziewczyny jest bycie bliżej swojego chłopaka – mamy więc do czynienia z uroczą historią miłosną. Premiera już 18 maja.





„FUBAR” także prezentuje się dosyć intrygująco – chociażby ze względu na głównego bohatera, w rolę którego wciela się sam Arnold Schwarzenegger. Platforma opisuje produkcję w następujący sposób: Gdy ojciec i córka dowiadują się o sobie nawzajem, że od lat potajemnie pracują jako agenci CIA, zdają sobie sprawę, że cała ich relacja jest oparta na kłamstwie i nie za wiele o sobie wiedzą. Wszystko się jednak zmienia, kiedy okoliczności zmuszają ich do współpracy. „FUBAR” to uniwersalna opowieść o relacjach rodzinnych – z solidną dawką szpiegowskich intryg, dynamicznej akcji i humoru”. Premiera już 25 maja.





Teraz przejdźmy do sekcji filmowej. Najbardziej intryguje mnie polski tytuł „Fanfik” będący adaptacją bestsellerowej książki Natalii Osińskiej. Spodziewać możemy się opowieści o „miłości, dorastaniu i odnajdywaniu siebie”. Film może okazać się niezwykle ważny dla młodych osób niebędących jeszcze do końca pewnych swojej tożsamości czy miejsca w pełnym chaosu świecie. To również istotny głos osób należących do środowiska LGBTQIA+, ale rzecz jasna nie tylko. Premiera już 17 maja.





Kolejnym rodzimym akcentem jest film „Dzień Matki” skupiający się na postaci Niny, byłej agentki NATO do zadań specjalnych. Żyje ona w ukryciu i musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, by uratować syna. Ten bowiem został porwany przez bezwzględnych gangsterów. Premiera już 24 maja.



Źródło: Netflix



Głównym filmowym wydarzeniem zdaje się być jednak produkcja „Matka” z Jennifer Lopez w roli głównej. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „Zemsta należy do matki. Po latach ukrywania się w dzikich ostępach Alaski profesjonalna zabójczyni powraca, aby uratować córkę, którą kochała, mieszkając z dala od niej”. Premiera już 12 maja.





Warto rzucić również okiem na „Krew i złoto”, gdzie zobaczymy losy niemieckiego dezertera i młodej kobiety tuż pod koniec wojny. Bohaterowie zostają wciągnięci w krwawą walkę z grupą nazistów, którzy poszukują ukrytego złota. Premiera już 26 maja.





Poniżej znajdziecie pełną listę produkcji zmierzających w maju na platformę Netflix – będzie co oglądać. Przy okazji warto przypomnieć, iż kilka dni temu doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi trzeciego sezonu serialu Wiedźmin, ten zostanie podzielony na części. Pierwsza z nich pojawi się już 26 czerwca, lecz społeczność wydaje się nie być tym faktem zbytnio uradowana.





Lista majowych premier:

Produkcje oryginalne:





Raji: An Ancient Epic - JUŻ NA NETFLIX!

Mighty Quest: Rogue Palace - JUŻ NA NETFLIX!

Vineyard Valley - JUŻ NA NETFLIX!

Syrena: Kto przetrwa na wyspie? - WKRÓTCE

Love Village - 02/05/2023

Krawiec - 02/05/2023

Małżeństwo po żydowsku - 03/05/2023

Sanctuary - 04/05/2023

Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów - 04/04/2023

Larva: Rodzina - 04/05/2023

Strażnicy przyrody - 08/05/2023

Hannah Gadsby: Something Special - 09/05/2023

Dance Brothers - 10/05/2023

Afrykańskie królowe: Kleopatra - 10/05/2023

Zaginieni: Wyścig z czasem - 10/05/2023

Royalteen: Księżniczka Margrethe - 11/05/2023

Ultraman Sezon 3 - 11/05/2023

Black Knight - 12/05/2023

Mulligan - 12/05/2023

Queer Eye: Season 7 - 12/05/2023

The Mother - 12/05/2023

Anna Nicole Smith: Nie znacie mnie - 16/05/2023

Doctor Cha - 17/05/2023

Rhythm + Flow France: Sezon 2 - 17/05/2023; 24/05/2023; 31/05/2023

Fanfik - 17/05/2023

Wierne przyjaciółki - 17/05/2023

Praca: Co robimy cały dzień - 17/05/2023

McGREGOR FOREVER - 17/05/2023

XO, Kitty - 18/05/2023

Koci skład - 18/05/2023

Yakitori: Żołnierze niedoli - 18/05/2023

Niema cisza - 19/05/2023

Selling Sunset: Sezon 6 - 19/05/2023

Młodzi i sławni Afrykanie: Sezon 6 - 19/05/2023

Owoc niezgody - 19/05/2023

Dobra zła matka - 20/05/2023

Zwierzęce zagadki - 22/05/2023

Wanda Sykes: I'm An Entertainer - 23/05/2023

Ofiara/Podejrzana - 23/05/2023

Syreni biznes - 23/05/2023

Ultimatum: Queer Love - 24/05/2023; 31/05/2023; 07/06/2023

Hard Feelings - 24/05/2023

Dzień Matki - 24/05/2023

FUBAR - 25/05/2023

Przypływ - 26/05/2023

Grillmasterzy w akcji - 26/05/2023

Krew i złoto - 26/05/2023

Tin & Tina - 26/05/2023

I Think You Should Leave with Tim Robinson: Season 3 - 30/05/2023

Składanki Erry’ego - 31/05/2023

Produkcje na licencji:





Dorwać Cartera - 01/05/2023

The Blair Witch Project - 01/05/2023

Oko - 01/05/2023

Całe moje życie - 15/05/2023



Źródło: Netflix