SkyShowtime z problemami. Znika niezwykle popularny serial

SkyShowtime już niedługo pozbędzie się serialu „Halo” ze swojej oferty – będzie on tam dostępny jeszcze przez kilka tygodni. Tym samym platforma stanie się uboższa o jeden z najgłośniejszych tytułów, który stanowił jedną z jej pozycji startowych. Mówimy więc o potężnym ciosie wymierzonym w usługę i tak niekoniecznie dobrze radzącą sobie na polskim rynku. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





"Halo" nie obejrzymy już na SkyShowtime



Ponad dwa miesiące minęły od lokalnego debiutu SkyShowtime – serwisu streamingowego gromadzącego treści od największych wytwórni. Mogłoby więc wydawać się, że internauci nie będą mieli powodów do narzekania jeśli chodzi o pokaźność biblioteki. Cóż, mieli – portal wystartował ze sporymi brakami (także jeśli chodzi o poszczególne sezony czy wersje językowe) ofertowe, co nie do końca spodobało się subskrybentom. Teraz sytuacja prezentuje się nieco lepiej, ale tempo dodawania nowej zawartości i tak pozostawię wiele do życzenia.



Teraz natomiast otrzymaliśmy nieco zaskakującą informację, która zdecydowanie nie poprawi nastroju abonentom. Jeśli odwiedzimy SkyShowtime, to naszym oczom ukaże się oznaczenie pierwszego sezonu serialu „Halo” jako przeznaczonego do usunięcia. Tytuł można oglądać jeszcze przez 23 dni, potem opuści on usługę – nie wiadomo czy kiedykolwiek powróci. Mamy więc do czynienia z niespodziewaną sytuacją, gdyż adaptacja popularnej serii gier została stworzona na zlecenie Paramount+.



Źródło: wł.



Poza tym mówimy o jednym z najgłośniejszych tytułów dostępnych na debiutującej w lutym platformie – strata wydaje się więc ogromna. Jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć przygód Master Chiefa, to macie czas do 19 maja. Warto przy okazji wspomnieć, iż serial został dosyć pozytywnie przyjęty zarówno przez krytyków, jak i przeciętnych konsumentów. Jest to pozycja wręcz obowiązkowa dla wszystkich fanów hitu od Microsoftu.



Nie wiadomo czy bibliotekę SkyShowtime czekają jeszcze jakieś czystki. Dopiero co zapowiedziano bowiem majowe nowości – możemy spodziewać się premiery kilku głośnych filmów, jak i kolejnych odcinków lubianych seriali. Jeśli planujecie zakup subskrypcji, to należy pamiętać o zmianach, które niedawno zostały w tym kontekście wdrożone.



Nie można już skorzystać z promocji pozwalającej na płacenie zaledwie 12,49 złotych za miesięczny dostęp. Teraz usługa oferuje natomiast opcję skorzystania z 7-dniowego okresu próbnego, potem naliczana będzie standardowa opłata wynosząca 24,99 złotych. Przez tydzień można jednak obejrzeć szereg naprawdę udanych tytułów – mowa chociażby o „Yellowstone” czy „1883”.



Źródło: SkyShowtime