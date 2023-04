Trzeci sezon Wiedźmina będzie podzielony na części. Poznaliśmy daty premier

Pojawił się również pierwszy teaser. Pojawił się również pierwszy teaser.



Światło dzienne ujrzał pierwszy teaser trzeciego sezonu serialu Wiedźmin – przy okazji dowiedzieliśmy się, że produkcja zostanie podzielona na dwie części. Materiał wideo rzuca ponadto światło na kilka interesujących wątków. Ponadto ujawniono dokładne daty premier, więc w końcu można rozpocząć odliczanie do pożegnania Henry’ego Cavilla w roli zabójcy potworów. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Zadebiutował pierwszy teaser trzeciego sezonu Wiedźmina



Dopiero co informowaliśmy Was o rozpoczęciu kampanii promocyjnej kolejnych odcinków serialu Wiedźmin, kiedy to Netflix postanowił udostępnić intrygujący plakat. Umieszczony wpis zawierał opis wskazujący na „jutro”, lecz nikt do końca nie wiedział o co może chodzić. Tak się składa, iż właśnie poznaliśmy rozwiązanie tejże zagadki – osoby wyczekujące produkcji mogą podziwiać już specjalne wideo zwiastujące poszczególne wydarzenia.



Pojawiła się bowiem pierwsza zapowiedź wideo promująca trzeci sezon. Nie da się ukryć, iż wygląda ona… naprawdę nieźle. Zwiastuje sceny pełne akcji, co ma przełożyć się na ogólny klimat konkretnych odcinków. Warto bowiem przypomnieć, iż teraz przedstawione zostać mają wątki poruszone w książce „Czas pogardy” – osoby czytające prozę Sapkowskiego doskonale zdają sobie sprawę z mnogości chaotycznych sytuacji tam występujących.





Można więc pokusić się o wiarę, że scenarzyści nie musieli zbytnio wysilać umysłu jeśli chodzi o dopełnianie serialu i po prostu ulepić „trójkę” z gotowego materiału. Wiele osób bez wątpienia czeka na starcie z Rience czy przewrót na Thanedd – obawiam się jednak, iż dotychczasowe zmiany nie pozwolą na kontynuowanie historii w sposób zgodny z oryginałem. Oczywiście na razie nie ma co gdybać, należy cierpliwie czekać na premierę.



Jak się jednak okazuje, premiery będą dwie. Trzeci sezon serialu Wiedźmin zostanie bowiem podzielony na dwie części – pierwsza zadebiutuje 29 czerwca, druga z kolei 27 lipca. Na ten moment nie wiadomo ile odcinków będzie wchodzić w skład poszczególnej części. Powody podjęcia takiej decyzji zdają się oczywiste – najprawdopodobniej chodzi o chęć utrzymania uwagi widzów/mediów przez dłuższy czas oraz próbę zmuszenia konsumentów do dwukrotnego opłacenia abonamentu.



Przy okazji warto raz jeszcze podkreślić, iż trzeci sezon będzie ostatnim z udziałem Henry’ego Cavilla w roli Geralta. W kolejnych odcinkach zastąpi go Liam Hemsworth, na co społeczność zareagowała w dosyć jednoznaczny sposób.



Źródło: Netflix