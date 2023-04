Ruszyła promocja trzeciego sezonu serialu Wiedźmin. Czekacie na kolejne odcinki?

Pojawił się pierwszy plakat. Pojawił się pierwszy plakat.



Netflix opublikował wpis stanowiący początek oficjalnej kampanii promocyjnej trzeciego sezonu serialu Wiedźmin – widzowie mogą podziwiać plakat oraz zastanawiać się nad znaczeniem opisu dołączonego do grafiki. Społeczność zareagowała na post dosyć negatywnie, przeważają komentarze sugerujące śmierć produkcji wraz z odejściem Henry’ego Cavilla.





Udostępniono pierwszy plakat zwiastujący 3. sezon Wiedźmina



Trzeci sezon serialu Wiedźmin będzie bowiem ostatnim, w którym zobaczymy wyżej wspomnianego aktora. Swego czasu podziękował on wszystkim za możliwość odgrywania roli Geralta, lecz nie zdradził zbyt wiele na temat powodów podjęcia takiej decyzji. Internauci zaczęli podejrzewać, iż mężczyźnie przestały podobać się wprowadzane względem oryginału zmiany w scenariuszu - to jednak wyłącznie przypuszczenia.



Sporo osób ostatecznie skreśliło serial po ogłoszeniu zmiany głównego aktora (niedługo to Liam Hemsworth będzie dzierżył miecze) – według nich to Henry Cavill stanowił jedyny dobry element produkcji. Dlatego też część użytkowników ma nadzieję, iż trzeci sezon nie okaże się aż tak zły. Właśnie postanowiono rozpocząć jego promocję poprzez opublikowanie interesującego wpisu na Twitterze.





Pojawił się tam plakat, na którym możemy zobaczyć trzy obejmujące się postacie (Geralt, Yennefer oraz Ciri) – ich miny wskazują na lekkie zaskoczenie oraz przerażenie. Post opatrzono krótkim opisem „Hold tight. ‘Til tommorow.” wskazującym na możliwą zapowiedź kolejnych odcinków, jak i na uspokajające słowa wypowiadane przez Rzeźnika z Blaviken – nie wiadomo. Pozostaje uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Sam fakt rozpoczęcia kampanii marketingowej jest dosyć wymowny – Netflix najwidoczniej wciąż mocno wierzy w wiedźmińską markę, nawet jeśli społeczność zdążyła stracić resztki zaufania. Osobiście mocno trzymam kciuki, iż pożegnanie z Henrym Cavillem zostanie zrealizowane co najmniej poprawnie. Jeśli zaś chodzi o pozostałych internautów, to raczej są przygotowani na porażkę.



Rozwinięcie sekcji komentarzy na Twitterze pozwala doskonale poznać nastroje panujące wśród fanów sagi autorstwa Andrzeja Sapkowskiego – nie wierzą ani trochę w to, iż osoby pracujące nad serialem są w stanie zapewnić coś przyzwoitego. Chciałbym wierzyć, że fani się mylą…



Jeśli zaś chodzi o datę premiery trzeciego sezonu, to ten ma pojawić się podczas tegorocznego okresu wakacyjnego. Szczegóły nie są jednak jeszcze znane, więc nie mamy innego wyjścia – trzeba czekać na kolejne komunikaty.



