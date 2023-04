YouTuber tworzy ekranizację świetnej gry. Szykuje się ciekawy projekt

Niezwykle popularny twórca internetowy (Markiplier) postanowił zabrać się za tworzenie adaptacji gry Iron Lung, która ujrzała światło dzienne w ubiegłym roku. Szczegóły nie są jeszcze znane, ale możemy spodziewać się potężnej dawki grozy oraz dopracowanego scenariusza – brzmi więc jak przepis na dobry horror. Na razie doczekaliśmy się wyłącznie publikacji krótkiego teasera oraz przedstawienia kilku osób zaangażowanych w projekt. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.







Iron Lung to krótki horror wydany w marcu 2022 roku – odpowiada za niego David Szymanski, czyli ta sama osoba, co wyprodukowała m.in. głośną grę DUSK. Wcielamy się w pilota łodzi podwodnej, która pływa w otchłaniach oceanu pełnego krwi znajdującego się na jednym z obcych księżyców. Akcja tytułu rozgrywa się w czasach, kiedy na planecie zostało już naprawdę mało ludzi – ocaleni muszą walczyć o przetrwanie.



Mroczny klimat dopełnia fakt, że krew nie jest przejrzysta, więc nasz bohater tak naprawdę nie do końca zdaje sobie sprawę, co dzieje się poza kadłubem. Jedynymi punktami odniesienia są niepokojące dźwięki oraz aparat potrafiący wykonać niskiej jakości zdjęcia. Taki koncept przypadł do gustu użytkownikom, którzy ocenili Iron Lung niezwykle pozytywnie – na platformie Steam 93% z nich pozostawiło dobrą notę. Mało kto jednak spodziewał się, iż ktoś będzie chciał zabrać się za stworzenie aktorskiej adaptacji.







Okazuje się jednak, że taki projekt powstaje i odpowiada za niego jeden z najpopularniejszych YouTuberów w historii, Markiplier (co ciekawe, zagra on tam główną rolę). Twórca oryginału pomagał przy scenariuszu oraz był aktywnie zaangażowany we wczesną fazę produkcji filmu. Dowiedzieliśmy się, iż ruszyły już faktyczne zdjęcia, więc wkrótce powinniśmy być świadkami zalewu informacji odnośnie do przedsięwzięcia.



Doczekaliśmy się także krótkiego teasera prezentującego fragment łodzi podwodnej. Nie zdradza on zbyt wiele i tak naprawdę niewiele o samym filmie wiadomo. Nieznana jest data premiery czy pełna obsada – należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości i mieć nadzieję na to, iż doczekamy się przynajmniej dobrego horroru.





So yes, tl;dr the reason I've been so busy lately is because I've been heavily involved with production of the Iron Lung movie, from assisting with the script and pre-production to now being on set for the shoot and even having a small cameo in the film!