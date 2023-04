Zbyt ciche dialogi w filmie lub serialu? Amazon Prime Video znalazł na to sposób

Nareszcie.

Amazon Prime Video z funkcją wzmacniania dialogów

Dlaczego ludzie włączają napisy?

Zbyt ciche dialogi w filmie lub serialu to chyba najczęstsza zmora użytkowników platform oferujących wideo na żądanie. Odwieczna bolączka dotycząca tego typu treści wcale nie występuje wyłącznie na urządzeniach z kiepskim systemem nagłośnienia. Istnieją wprawdzie metody na poprawę dźwięku w postaci instalacji różnego rodzaju wtyczek, ale sięganie po nie nie jest wygodne. Pierwsza z platform VOD dostrzegła ten problem i zaoferowała nań swoje rozwiązanie.na Amazon Prime Video to nowa opcja zwiększająca głośność dialogów w filmach i serialach. Wprowadzono ją na razie w produkcjach ekskluzywnych dla platformy, w tym Tom Clancy's Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel, Harlem, The Big Sick, Beautiful Boy i Being the Ricardos. Do końca roku zagości w większej liczbie treści Amazon Originals.Jak włączyć Dialogue Boost? To niezmiernie proste: funkcja jest widoczna w menu audio i napisów. Wystarczy kliknąć w charakterystyczną ikonę ustawień, przedstawiającą koło zębate. Podkreślam: nowość wspierają na ten moment tylko wybrane produkcje.Powodów jest cała masa. Niektórzy chcą lepiej zrozumieć treści oglądane w języku obcym. Osoby niesłyszące i niedosłyszące aktywują napisy z wiadomych względów. Polacy aktywują napisy w polskich tytułach ze względu na często fatalne udźwiękowienie dialogów. Nie jest to jednak domena dzieł polskiej kinematografii - podobnie robi się na całym świecie.Badania dowodzą, że mastering dźwięku psuje jego brzmienie na dosłownie każdym etapie produkcji, od pierwszego nagrania aż do ostatecznego wydania. Zespoły audio skarżą się, że ich sugestie są ignorowane na planach zdjęciowych. Kompresja audio na platformach VOD i słaba jakość głośników telewizora, komputerowych oraz układów audio wykorzystywanych w sprzęcie również dokładają swoje dwa grosze do problemu.Źródło: Amazon