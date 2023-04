Egipcjanie wściekli na Netflix. Jak wyglądała Kleopatra?

Pytanie brzmi: czy słusznie?

Jak wyglądała Kleopatra?

"Monety ukazują wydatny nos (cecha rodzinna) i podbródek, a także przeszywające spojrzenie i włosy ściągnięte do tyłu, związane w kok"

"Możliwe, że Kleopatra VII była w trzech czwartych macedońskiego, a w jednej czwartej egipskiego pochodzenia"

"Rzymscy pisarze mogą nie odnotowywać koloru skóry Kleopatry – czy w ogóle zauważyliby, gdyby była w jednej czwartej Afrykanką? Możliwe, że nie"

Królowa Kleopatra budzi w tym kontekście wielkie emocje

Serial dokumentalny poświęcony królowej Kleopatrze na Netfliksie wywołał gigantyczne kontrowersje. Wybór czarnoskórej aktorki na postać tytułowej władczyni zbulwesrsował przede wszystkim internautów. Zareagowali również Egipcjanie, tworząc na Change.org petycję, nawołującą do zaprzestania emisji serialu pod zarzutem. Produkcjanie zniknęła z platformy Netlix , ale... petycję zbanowano.była ostatnią królową hellenistycznego Egiptu. Władczyni z dynastii(pochodzenia macedońskiego) panowała w starożytnym państwie od 51 do 30 roku przed naszą erą. Córka Ptolemeusza XII Auletesa i nieznanej z imienia matki była niebanalnej urody.– tłumaczył archeolog i filolog klasyczny z uniwersytetu Ohio, profesor Duane W. Roller.Badacze spierają się w kwestii koloru skóry kobiety. Faraonka, choć wcale taka być nie musiała.- sugerował Duane W. Rolle. Nieznana jest tożsamość babki władczyni ze strony ojca oraz samej matki. Jeśli Kleopatra nie była w 100 procentach Macedonką, jej kolor skórymieszany lub czarny., choć na razie nie przemawiają za tym konkretne dowody.- zastanawia się Sally-Ann Ashton.Skoro kolor skóry Kleopatry nie został jednoznacznie określony, ale większość teorii przemawia za tym, że był biały lub mieszany, to czy twórcy serialu "Królowa Kleopatra" słusznie dobrali aktorkę o czarnym kolorze skóry? Egipscy internauci nazwali to fałszowaniem rzeczywistości.Petycja na Change.org została jednak usunięta przed zebraniemze względu na... nienawiść na tle rasowym.Wcześniej ogromne zamieszanie wywołali twórcy serialu BBC o, żonie Henryka VIII. W białą kobietę wcieliła się czarnoskóra aktorka Jodie Turner-Smith. Twórcy tłumaczyli się wtedy, że chcieliPytanie brzmi, czy w serialach dokumentalnych postaci historyczne nie powinny być przedstawiane w sposób możliwie najwierniejszy obecnemu stanowi wiedzy na ich temat?Źródło: mat. własny, Wielka Historia