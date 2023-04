SkyShowtime za darmo. Ruszyła nowa promocja

Znajdą się chętni?



SkyShowtime ruszyło właśnie z nową promocją, która umożliwia przetestowanie platformy zupełnie za darmo. Do tej pory dostępna była opcja nabycia miesięcznej subskrypcji o połowę taniej, lecz te dobre czasy odeszły w niepamięć – osoby niemające jeszcze okazji, by sprawdzić na własnej skórze debiutującego w Polsce streamingu otrzymały w zamian równie interesującą ofertę. Przyjrzyjmy się jej szczegółom nieco bliżej.





SkyShowTime można od teraz przetestować za darmo



SkyShowtime pojawiło się u nas dokładnie 14 lutego i skusiło konsumentów dosyć pokaźnym zapleczem ofertowym. Część użytkowników dosyć mocno się jednak od tych oczekiwań odbiła – okazało się bowiem, iż biblioteka ma poważne braki. Minęły dwa miesiące, a sytuacja zbytnio się nie poprawiła, choć regularnie mamy do czynienia z aktualizacjami. Sporo klientów nie zrezygnowało jednak z abonamentu, głównie za sprawą dożywotniego (no dobra, obowiązującego do 2101 roku) rabatu wynoszącego 50 procent.



Jeśli więc skusiliście się już wcześniej na subskrypcję, to do momentu zrezygnowania z niej będziecie płacić 12,49 złotych, co brzmi naprawdę przystępnie. Podjęcie decyzji teraz poskutkuje natomiast koniecznością przelewania 24,99 złotych – dla wielu internautów jest to wygórowana cena. Dystrybutor zadbał jednak o przygotowanie kolejnej promocji.



Obowiązuje ona rzecz jasna tylko nowych konsumentów i umożliwia sprawdzenie biblioteki SkyShowtime zupełnie za darmo przez 7 dni. Po upływie tego czasu pobrana zostanie standardowa opłata. Dodatkowo przygotowano pakiet roczny, którego koszt wynosi 198,99 złotych, co daje nam 16,49 zł miesięcznie – także dosyć przyjazna propozycja.



Źródło: wł.



Oczywiście można dyskutować o tym czy płacenie określonej liczby złotówek za platformę ma większy sens. Wszystko zależy od personalnych potrzeb oraz oczekiwań – osobiście dosyć często korzystam ze SkyShowtime i uważam, że 12,49 złotych to bardzo dobra cena, ale nie wiem czy skusiłbym się na płacenie dwa razy więcej.



Dlatego też 7-dniowy okres próbny wydaje się świetną ofertą szczególnie dla niezdecydowanych osób. Usługa ma w swojej ofercie naprawdę dobre filmy/seriale (np. Halo, Yellowstone czy Burmistrz Kingstown), ale wielu użytkowników narzeka na zbyt powolne tempo dodawania nowych tytułów. Osobiście nadal czekam na wszystkie sezony The Office…



Jeśli zaś chodzi o walkę streamingów w Polsce, to niedawno dowiedzieliśmy się o przemianowaniu HBO Max na Max – debiut ma nastąpić u nas dopiero w 2024 roku, lecz niewątpliwie Discovery także będzie chciało namówić klientów do opłacania kolejnego abonamentu, także tego zawierającego reklamy czy lepszą jakość.



Źródło: SkyShowtime