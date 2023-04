Elon Musk założył nową firmę. Rośnie konkurencja dla OpenAI?

Biznesmen pogrywa w coś bardzo dziwnego.



Elon Musk postanowił stworzyć zupełnie nową firmę zajmującą się badaniem i rozwojem sztucznej inteligencji. Jest to o tyle absurdalne, gdyż jeszcze kilka tygodni temu miliarder wzywał do zatrzymania eksperymentów powiązanych z AI – teraz wyszło na jaw, że rejestracja ogłoszonej właśnie spółki nastąpiła… na początku marca. O co tu więc w ogóle chodzi?





X.AI to nowa firma Elona Muska



Nie wiem jak Wy, ale osobiście przestałem nadążać za poczynaniami naszego kochanego Elona – część z nich wydaje się kompletnie pozbawiona sensu, a jeszcze inne prezentują się niczym puste obietnice. Widać to chociażby po zmianach na Twitterze, gdzie coraz więcej funkcjonalności jest ukrywanych za paywallem – także tych stanowiących podstawę tejże platformy. Teraz doczekaliśmy się wykonania następnego zadziwiającego kroku przez biznesmena.



Nie tak dawno informowaliśmy Was, że Musk postanowił zakupić około 10 000 kart graficznych oraz zwerbować doświadczoną osobę z DeepMind – wszystko to w ramach projektu dotyczącego „dużego modelu językowego”. Teraz natomiast wyszło na jaw, że już na początku ubiegłego marca powołano w Nevadzie nową spółkę o nazwie X.AI – pierwsza poinformowała o niej redakcja The Wall Street Journal.



Elon Musk został jej dyrektorem generalnym i tak naprawdę niewiele więcej wiadomo. Wszystko zaczyna nabierać jednak większego sensu – zakup kart graficznych oraz doniesienia o stworzeniu konkurencji dla OpenAI. Swego czasu pojawiało się nawet sporo plotek odnośnie do poszukania funduszy od osób inwestujących w Teslę oraz SpaceX.



The Verge zwraca również uwagę, na liczne wzmianki o literze X w przeszłości – nazwą X Corp. miliarder określał bowiem Twittera, jego wizja „aplikacji do wszystkiego” również nosiła kryptonim X. Trudno nie zauważyć połączenia z nazwą tytułowej firmy, lecz na razie jej szczegóły owiane są tajemnicą.



Zresztą, Elon jeszcze do niedawna twierdził, że planów stworzenia spółki nie ma – trudno więc mu w cokolwiek wierzyć. Oczywiście nie można zapominać o podpisaniu listu wzywającego organizację OpenAI (której swoją drogą był w 2015 roku współwłaścicielem) do wstrzymania „gigantycznych eksperymentów”.



Na ten moment nie można więc przewidzieć kolejnych kroków podejmowanych przez Muska i raczej dowiemy się o nich, gdy już zostaną wdrożone w życie. Niewątpliwie można spodziewać się prezentacji projektów powiązanych ze sztuczną inteligencją.



Źródło: The Verge, The Wall Street Journal / Zdjęcie tytułowe: zrzut ekranu z filmu "Watch: Elon Musk Dances Again at Tesla Factory Opening" na YouTube