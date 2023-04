To koniec HBO Max. Zmiana nazwy przesądzona

Znamy nowy cennik i datę premiery.

Nowa nazwa HBO Max

W 2024 roku, HBO Max w Polsce zamieni się w Max, który będzie zapewniać Wam produkcje oryginalne HBO, serialowe hity, filmy, programy typu reality i wiele, wiele więcej.



Max - subskrypcje, ceny

HBO w ostatnim czasie mocno miesza ze swoimi markami. Ledwo konsumenci zdążyli zapomnieć o HBO GO i przyzwyczaić się do nazwy HBO Max , platformy z wideo na żądanie, na której emitowany jest m.in. doskonały serial The Last of Us , a już muszą pogodzić się z kolejną zmianą. Warner Bros. Discovery ogłosiło nową nazwę platformy VOD, powstałej z połączenia HBO Max i Discovery+.Zapowiedzi z końca ubiegłego roku zostały zrealizowane. Warner Bros. Discovery podało oficjalną datę debiutu platformy. Zostanie ona udostępniona konsumentom w Stanach Zjednoczonych. Plany związane z ekspansją na inne rynku zostaną ogłoszone w niedalekiej przyszłości. Wiemy już dziś, żeW Stanach Zjednoczonych Max zaoferuje nie tylko treści VOD, ale także wydarzenia sportowe, koncerty i inne wydarzenia transmitowane na żywo. Nie wiadomo czy Europejczycy, w tym Polacy, będą mogli liczyć na tak bogatą ofertę. Nie wiadomo też, czy w Polsce debiutowało będzie ponad 40 nowych filmów i sezonów seriali w każdym miesiącu - Amerykanie mogą na to liczyć.Użytkownicy HBO Max nie będą musieli instalować żadnej dodatkowej aplikacji. HBO Max automatycznie przekształci się w Max. Wedle zapowiedzi, aplikacja zapewni większe możliwości w zakresie ustawień odtwarzania wideo, znacznie większe możliwości personalizacji oraz domyślny profil dla dzieci po założeniu konta na platformie.Według zapowiedzi konsumentom pragnącym skorzystać z oferty Max będą oferowane. Nowi użytkownicy będą musieli zapłacić ekstra za rozdzielczość 4K, obecni - nie.ma kosztować 10 dolarów (ok. 42 złote) miesięcznie lub 100 dolarów (ok. 420 złotych) rocznie.będzie wydatkiem rzędu 16 dolarów (ok. 68 złotych) miesięcznie lub 150 dolarów (ok. 634 złote) rocznie., oferujący treści w 4K, będzie kosztował 20 dolarów (ok. 84 złote) miesięcznie lub 200 dolarów (ok. 840 złotych) rocznie.W Polsce ceny będą zapewne nieco odmienne, o ile taka oferta Max pojawi się w ogóle w naszym kraju.Źródło: Warner Bros. Discovery