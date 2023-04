Google przez przypadek wysyłało pieniądze użytkownikom

Świąteczny prezent od koncernu – czemu nie?



Część osób otrzymała niespodziewany przelew od Google, który okazał się wynikiem błędu. Niektórzy ujrzeli saldo powiększone o nawet tysiąc dolarów, czym dosyć prędko podzielili się z pozostałymi internautami. Koncern potwierdził, że nie była to planowana akcja, ale spokojnie – nawet jeśli ktoś zdążył wydać dodatkowe środki, to nie poniesie jakichkolwiek konsekwencji. Mówimy więc o prawdziwym prezencie świątecznym! Okej, ale dlaczego w ogóle doszło do takiej dziwnej sytuacji?





Google rozesłało pieniądze losowym użytkownikom



Reddit oraz Twitter zapełniły się postami informującymi o tytułowym „przypadku”. Poszczególni konsumenci otrzymali bowiem losową wpłatę od Google (od 10 do 1000 dolarów) – teraz już wiemy, iż był to kłopot wynikający z niedopatrzenia podczas przeprowadzania wewnętrznych testów usługi płatniczej. Pieniądze trafić miały docelowo do pracowników firmy, lecz koniec końców znalazły się na kontach części osób niezatrudnionych w korporacji, ale korzystających z aplikacji Pay.



Jak można było się spodziewać – społeczność zareagowała naprawdę przeróżnie. Niektórzy ucieszyli się z „prezentu” i mieli nadzieję, że Google pozwoli im zatrzymać środki. Pozostali albo byli przekonani, iż prędzej czy później utracą pieniądze, albo przestraszyli się konsekwencji. Oczywiście nie zabrakło osób, które postanowiły wykorzystać zaktualizowane saldo. Technologiczny gigant dosyć szybko jednak zainterweniował i rozesłał specjalne wiadomości do internautów dotkniętych tym problemem.





Google Pay has taken the money back and has sent an email confirming that the money was deposited in my account by error. pic.twitter.com/8RljrpJVyo — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 6, 2023

Jak możemy w nich przeczytać:



Otrzymałeś tę wiadomość e-mail, ponieważ na Twoje konto Google Pay wpłynął niezamierzony kredyt gotówkowy. Problem został już rozwiązany i tam, gdzie było to możliwe, kredyt został cofnięty. Jeśli udało nam się cofnąć kredyt, został on już uwzględniony w aktywności Twojego konta. Jeśli nie byliśmy w stanie cofnąć kredytu, pieniądze są do Twojej dyspozycji. Nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.



Wynika z tego, iż część osób faktycznie otrzymała świąteczną niespodziankę od Google i zapewne jest z tego obrotu spraw bardzo zadowolona. Jeśli jednak ktoś postanowił wydać środki, to najprawdopodobniej też nie zostaną one cofnięte. Mamy więc do czynienia z dosyć zdroworozsądkowym podejściem, choć już znalazły się oburzone głosy sugerujące, że pieniądze powinny zostać na kontach wszystkich użytkowników.



Dosyć rzadko dochodzi do tego typu błędów, więc warto potraktować ten wpis jako ciekawostkę i dowód na możliwość wystąpienia kłopotów na praktycznie każdej płaszczyźnie.



Źródło: Twitter, Reddit