Kobiety w CD PROJEKT z urlopem menstruacyjnym. Słusznie?

Nie wszyscy są zadowoleni z tej zmiany.



CD PROJEKT poinformował o wprowadzeniu jednodniowego urlopu menstruacyjnego, który będzie należał się każdej kobiecie raz w miesiącu. Dokładnie rok temu identyczną decyzję podjęła spółka córka (GOG) grupy kapitałowej. Dzięki temu pracownice mają czuć się swobodniej oraz bardziej zrozumiałe przez męską część zespołu. Na jakiej zasadzie będzie to działać?





Urlop menstruacyjny także w CD Projekt



CD PROJEKT znany jest ze swojego progresywnego podejścia do spraw społecznych. Wyraża to dosyć często – chociażby poprzez udział w akcjach mających na celu wsparcie osób LGBTQIA+ oraz kobiet stanowiących coraz większy procent ogółu pracujących w firmie osób. Teraz doczekaliśmy się wykonania dosyć istotnego kroku jeśli chodzi o działanie na rzecz przedstawicielek płci żeńskiej.



Urlop menstruacyjny wdrażany jest we wielu międzynarodowych firmach i ma na celu danie kobietom możliwości skupienia się na własnym komforcie oraz zdrowiu podczas doświadczanego bólu miesiączkowego. Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu grupy:



Z przyjemnością informujemy, że wdrażamy urlop menstruacyjny. Jest to kolejny krok w kierunku stworzenia bardziej integracyjnego środowiska pracy, oferującego opcję wzięcia dedykowanych dni wolnych dla wszystkich pracownic, które cierpią z powodu bólu menstruacyjnego. Mamy nadzieję, że wraz z upowszechnieniem się urlopu menstruacyjnego w miejscu pracy, tabu związane z menstruacją odejdzie w przeszłość, a rozmowa skupi się wyłącznie na zdrowiu i komforcie. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że możemy być tam dla członkiń naszego zespołu i pomagać im czuć się wspieranymi.





We’re proud to offer menstrual leave to employees! Team members can now focus on their comfort & health by taking time off when suffering from period pain. It’s all about inclusivity & fostering a supportive workplace #insideRED.



Kudos to GOG for implementing this benefit first! — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) March 30, 2023

Nie da się ukryć, że tego typu zmiana pozwoli osobom identyfikującym się jako kobiety poczuć się o wiele bardziej komfortowo podczas menstruacji. Powoli mamy do czynienia z implementacją tego urlopu we wszystkich spółkach należących do grupy CD PROJEKT – w zeszłym roku taki krok podjął GOG, a teraz CD Projekt RED. Jeden dzień urlopu przypadający na każdy miesiąc - począwszy od 1 kwietnia.



Dzięki temu dyskusja na ten niegdyś bardzo krępujący temat zaczyna się robić coraz bardziej komfortowa – to dobra wiadomość.



Źródło: CD Projekt