Luke Skywalker ostrzega Ukrainę przez nalotami. Kwestie nagrał sam Mark Hamill

Miła, ale jakże abstrakcyjna współpraca.



Mark Hamill nawiązał współpracę z twórcami aplikacji Air Alert ułatwiającej ostrzeganie mieszkańców Ukrainy przed atakami powietrznymi. Popularny aktor ponownie wcielił się w rolę Luke’a Skywalkera i nagrał kilka kwestii, które są odtwarzane w momencie wykrycia nadciągającego nalotu oraz jego zakończenia. Całość prezentuje się dosyć abstrakcyjnie, ale z drugiej strony jest to naprawdę miły gest ze strony gwiazdy – naprawdę warto posłuchać.





Mark Hamill użyczył głosu dla ukraińskiej aplikacji Air Alert



Jeśli interesujecie się działalnością Marka Hamilla, to z pewnością jesteście świadomi okazującego przez niego wsparcia Ukrainie – tak naprawdę od początku brutalnej rosyjskiej inwazji. Mowa tu nie tylko o wypowiedziach, ale także zbieraniu środków na zakup dronów zwiadowczych czy przekazywaniu podpisanych przedmiotów na aukcje charytatywne. Jak się okazuje, to nie koniec tego typu poczynań mężczyzny.



Ogłosił bowiem, że nagrał szereg kwestii dla ukraińskiej organizacji charytatywnej United24 będącej partnerem aplikacji Air Alert, która z odpowiednim wyprzedzeniach informuje mieszkańców o nadciągających atakach powietrznych, przypadkach skażenia chemicznego czy walkach ulicznych. Program oferuje także możliwość ustawienia głosowych powiadomień, by jeszcze skuteczniej dotrzeć do konsumenta. Tak się składa, że teraz pojawiła się opcja wyboru głosu… Marka Hamilla zrealizowanego tak, by przypominał kultowe teksty Luke’a Skywalkera z cyklu Gwiezdne Wojny.





Nagrania znajdziecie w powyższym materiale – naprawdę warto odsłuchać. Aktor zdecydował się na wypowiedzenie takich słów jak np. „Uwaga. Alarm przeciwlotniczy, udaj się do najbliższego schronu” oraz „Nie bądź nieostrożny. Twoja nadmierna pewność siebie jest Twoją słabością”. Całość brzmi faktycznie tak, jakby została skonstruowana z myślą o kultowym kosmicznym uniwersum.



Mark Hamill zresztą niejednokrotnie porównywał Ukraińców do walczących Rebeliantów, natomiast wojsko rosyjskie do Imperium. Tak czy siak mówimy o interesującej ciekawostce i pewnym wsparciu dla naszych sąsiadów – nawet jeśli ma ono wymiar wyłącznie symboliczny. Sam zainteresowany stwierdził, że najbardziej do pomocy motywuje go fakt, że podczas gdy on siedzi sobie w bezpiecznym mieszkaniu, to za granicą ludzie naprawdę cierpią i walczą o przetrwanie każdego dnia.



Źródło: AP