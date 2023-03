Netflix kasuje mnóstwo świetnych filmów. Pospieszcie się z oglądaniem

Czystka nie spodoba się subskrybentom.



Okazuje się, że Netflix już za kilka dni pozbędzie się ze swojej biblioteki kilkudziesięciu filmów – mowa tu głównie o znanych przez wszystkich kultowych animacjach. Jeśli więc mieliście w najbliższym czasie ochotę nadrobić kilka odsłon Shreka czy Madagaskaru, to lepiej się pospieszcie. Poniżej znajdziecie rzecz jasna pełną listę tytułów przeznaczonych do usunięcia, warto przyjrzeć się jej nieco bliżej.





Netflix z pokaźną marcową czystką



Czystki na platformach streamingowych to normalna sprawa – regularnie jesteśmy ich świadkami, głównie z powodu wygaśnięcia licencji na udostępnianie danego dzieła. Tego typu sytuacje są szczególnie dotkliwe w momencie, gdy oferta usługi uszczupla się o szereg popularnych tytułów oglądanych regularnie przez mnóstwo konsumentów. Tak się składa, iż wraz z końcem marca dojdzie właśnie do takiego wydarzenia.



Redakcja portalu Upflix.pl przekazała smutne informacje odnośnie do aktualizacji biblioteki Netflixa – koniec miesiąca (31 marca) oznaczać będzie bowiem kasację niemalże 50 filmów, głównie ze stajni Universal Pictures oraz Paramount Pictures. Coraz częściej pojawiają się domysły, że chodzi tu o próbę rozbudowy treści dostępnych za pośrednictwem SkyShowtime, usługi stanowiącej obecnie dom dla filmów tychże wytwórni. Niedługo więc wiele z poniższych tytułów może pojawić się na platformie, która zadebiutowała u nas w połowie lutego.





Lista tytułów do kasacji:



Octav

Shrek

Shrek 2

W starym, dobrym stylu

Kung Fu Panda

Niezłomny

Wolność słowa

A Sort of Family

Anakondy Polowanie na Krwawą Orchideę

Bezlitosne miasto

Cast Away – poza światem

Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie

Misiek i chiński skarb

Sing

Stań przy mnie

Silverado

Duma i uprzedzenie

Dyktator

Halloween - 20 lat później

Klucz do koszmaru

Kot w butach

Lista priorytetów

Madagaskar 2

Madagaskar 3

Małe kobietki

Film o pszczołach

Klik: I robisz, co chcesz

META

Megamocny

Niezapomniany

Mały

Ronaldo

Potwory kontra Obcy

Rock'N'Rolla

Ronaldo

Serce do walki

Siedem dusz

Straszny film 2

Straszny film 3

Technicy-magicy

Terminal

World War Z

Włoska robota



Nie obejrzymy już więc Jak wytresować smoka, Kota w butach, Kung Fu Pandy 1 i 2, Madagaskaru 2 i 3 czy Shreka 1 i 2. Poza tym Netflix przestanie oferować pierwszych trzech części Strasznego filmu czy Dyktatora. Nie znajdziemy tam też Cast Away – poza światem czy Filmu o pszczołach. Pełną listę treści wyznaczonych do usunięcia możecie przejrzeć powyżej, jest dosyć obszerna.



Jeśli więc planowaliście obejrzeć którykolwiek z wyżej wymienionych filmów, to macie na to jeszcze kilka dni. Należy też wyczekiwać ich obecności na SkyShowtime lub… ponownie u „czerwonych” – niekiedy bowiem licencje przedłużane są zaraz po ich pierwotnym wygaśnięciu. Jedynym rozwiązaniem jest po prostu obserwowanie zmian na poszczególnych platformach.



Źródło: Upflix.pl