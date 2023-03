Kiedy nowy odcinek The Last of Us? Finał sezonu - godzina emisji

The Last of Us - 9. odcinek już niebawem.

Finał The Last of Us zbliża się wielkimi krokami. Ostatni odcinek superprodukcji HBO Max jest wyczekiwany przez miliony fanów z całego świata.zostanie wyemitowany już za kilkanaście godzin i wcale nie trzeba czekać do poranka żeby go obejrzeć. Godzina emisji została już ustalona.Ostatni odcinek The Last of Us zapowiada się wyśmienicie. Zobaczymy w nim wędrówkęi jej opiekuna o imieniuw stronę Salt Lake City. Czy uda im się znaleźć Świetliki? Czy Joel przekaże Ellie w ich ręce? Zapowiedź ostatniego odcinka The Last of Us pokazuje poniższy zwiastun.O ile na Netflix wszystkie odcinki seriali udostępniane są "hurtem", to inaczej wygląda sprawa z HBO Max i The Last of Us. Na HBO Max co tydzień pojawia się jeden odcinek serialu. Premiera ostatniego odcinka The Last of Us przypada na noc z niedzieli na poniedziałek. Zostanie wyemitowany 13 marca 2023 roku, o godzinie 3:00.Warto, nawet jeśli nigdy nie grałeś w grę komputerową. Historia jest opowiadana w taki sposób, że osoby nie mające do tej pory styczności z The Last of Us będą usatysfakcjonowane. Sam nie grałem w tę produkcję, a oglądając serial bawię się znakomicie. Teraz będziesz miał tym lepszą motywację do oglądania, że za kilkanaście godzin na platformie HBO Max udostępniony zostanie kompletny sezon opowieści.Źródło: mat. własny