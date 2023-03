Lodówka już była, to teraz nadszedł czas na toster Xbox

Kolejny abstrakcyjny pomysł.



Istnieje spore prawdopodobieństwo, że już wkrótce na rynku pojawi się niezwykle dziwny sprzęt AGD – toster swoim wyglądem przypominający Xbox Series S. Ta informacja rzecz jasna nie jest skrajnie zaskakująca chociażby z tego powodu, iż Microsoft swego czasu zdecydował się na zaprojektowanie i wydanie miniaturowej lodówki w kształcie swojej najpotężniejszej konsoli. Co wiemy o najnowszym pomyśle i czy faktycznie istnieje szansa na jego konsumencki debiut? Odpowiedź niestety nie jest wcale taka oczywista.





Już niedługo do sklepów może trafić toster Xbox



Po premierze ósmej generacji konsol pojawiło się mnóstwo memów wyśmiewających ich wygląd. Nie brakowało porównań do kuchenki gazowej, oldschoolowego magnetofonu, cegły czy lodówki. Początkowo wszystko to było wyłącznie żartem społeczności, lecz Microsoft postanowił przekuć to wszystko w biznes i pod koniec 2021 roku światło dzienne ujrzała mini lodówka Xbox Series X, w której można było przechowywać puszki i wygląda jak… wiadomo co. Koncern wypuścił nawet pełnowymiarowy sprzęt AGD, lecz trafił on tylko do nielicznych influencerów i partnerów.



Wiele osób twierdziło wtedy, że Xbox Series S także ma potencjał. Po dosyć długim czasie oczekiwanie otrzymaliśmy niepotwierdzone informacje, iż w produkcji znajduje się… toster w kształcie tańszej konsoli od Microsoftu. Poinformował o tym użytkownik Twittera kryjący się pod pseudonimem GyoJvfr, który opublikował post wraz z grafikami koncepcyjnymi. Całość prezentuje się abstrakcyjnie, lecz dosyć ciekawie i estetycznie. Zresztą, spójrzcie sami.



Według doniesień internauty, biały toster trafi do przedsprzedaży „wkrótce” i jego cena wyniesie około 60 euro (przypomnę tylko, że mini lodówka została wyceniona na 99 euro). Urządzenie o wymiarach 38,3 x 12 x 19 cm i mocy 800 W będzie w stanie przygotować dwie kromki chleba jednocześnie. Konsument otrzyma z kolei możliwość wyboru sześciu poziomów wypieczenia i kilku trybów pracy (rozmrożenie czy przyrumienienie bułek). Poza tym znajdzie się również miejsce dla wyjmowanej tacki, gdzie gromadzić się będą okruchy.



Nie wiadomo jednak czy projekt w ogóle jest prawdziwy. Zdjęcia prezentują się wiarygodnie i biorąc pod uwagę istnienia mini lodówki Xbox Series X, to chyba możemy być gotowi na wszystko. Mało kto bowiem dawał wtedy wiarę, że Microsoft serio pokusi się o wypuszczenie tego typu urządzenia. Tak się jednak stało, więc równie dobrze podobny scenariusz może czekać powyższy toster.



Zwłaszcza że ma on potencjał – jest po prostu ładny i stanowiłby cenny dodatek dla wszystkich fanów marki Xbox. Pozostaje jednak uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne stanowisko firmy w tejże sprawie.



