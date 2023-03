Spotify Premium za darmo na 4 miesiące. Warto się jednak pospieszyć

Ujawniono szczegóły.



Spotify przygotowało specjalną ofertę z okazji obchodów 10-lecia istnienia platformy na terenie naszego kraju. Mówimy tu o naprawdę wyjątkowej promocji, gdyż można zgarnąć cztery miesiące Premium zupełnie za darmo – jedynym warunkiem jest rzecz jasna nieopłacanie subskrypcji w przeszłości na danym koncie. Jeśli więc go spełniacie, to nie pozostaje nic innego jak zapoznać się ze szczegółami ograniczonej czasowo akcji.





Spotify oferuje 4-miesięczny darmowy dostęp do Premium



Spotify to bez wątpienia najpopularniejsza muzyczna platforma streamingowa w Polsce – przez ostatnią dekadę skorzystało z niej mnóstwo użytkowników. Nic więc dziwnego, że regularnie możemy usłyszeć o zachętach do skorzystania z subskrypcji Premium – codziennością są promocje umożlwiające odbiór miesiąca (a także dwóch lub nawet trzech) dostępu do braku reklam czy nielimitowanego przewijania utworów na urządzeniach mobilnych. Teraz jednak zdecydowano się o pójście o krok dalej.



Usługa działa na terenie Polski od ponad 10 lat. Dlatego też postanowiono zorganizować specjalną ofertę promocyjną. Jak możemy wyczytać na specjalnej stronie, można odebrać 4 miesiące subskrypcji Premium za dokładnie 0,00 złotych. Warto mieć jednak na uwadze kilka rzeczy – akcja dotyczy wyłącznie planu Individual obejmującego jedno konto. Wymogiem jest także niebycie subskrybentem płatnej wersji w przeszłości – jeśli nie spełniacie tego warunku, to jedynym rozwiązaniem jest stworzenie zupełnie nowego konta i powiązanie go z wcześniej niewykorzystaną metodą płatności.



Sama promocja jest także dosyć mocno ograniczona czasowo – można z niej skorzystać wyłącznie przez tydzień. Zgarnięcie darmowych czterech miesięcy stanie się więc niemożliwe po 10 marca, warto więc skorzystać z oferty już teraz, by nie przypomnieć sobie o niej np. dzień po zakończeniu. Jest to bowiem naprawdę atrakcyjna akcja, z którą nie mamy do czynienia zbyt często.



Okej, ale co w ogóle oferuje abonament Spotify Premium? No cóż, podstawowym benefitem jest możliwość słuchania piosenek i podcastów bez reklam – osobiście nie wyobrażam sobie korzystać z darmowej wersji platformy, dźwiękowe spoty są dla mnie po prostu zbyt irytujące. Poza tym możemy liczyć na dostęp do trybu offline, czyli opcję pobierania treści i słuchania ich w dowolnym miejscu. Oprócz tego dostajemy opcję odtwarzania dowolnych utworów – znika więc ograniczenie w postaci wkurzającej losowości. To samo tyczy się pomijania bez limitu.



Jeśli więc jeszcze nigdy wcześniej nie korzystaliście ze Spotify lub zastanawiacie się nad ulepszeniem swojego planu do Premium, to chyba nie ma lepszego momentu. Trudno określić kiedy (i w ogóle czy) będziemy świadkami podobnej promocji, zapewne dopiero na kolejny jubileusz polskiego oddziału usługi.



Źródło: Spotify