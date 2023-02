Sztuczna inteligencja będzie tworzyć reklamy dla Coca-Coli

Rewolucja w świecie marketingu?



The Coca-Cola Company poinformowała właśnie o nawiązaniu współpracy z firmą OpenAI, która ostatnio bije rekordy popularności. Producent najpopularniejszego napoju bezalkoholowego na świecie wykorzysta możliwości sztucznej inteligencji do tworzenia jeszcze skuteczniejszych materiałów reklamowych i treściach marketingowych. Dzięki temu prowadzenie biznesu ma okazać się nie tylko przyjemniejsze, ale też pozwoli oszczędzić czas i mnóstwo środków. Czego dokładnie należy się spodziewać?





Sztuczna inteligencja pomoże Coca-Coli w marketingu



Jeśli na bieżąco śledzicie podejście The Coca-Cola Company do obowiązujących trendów, to zapewne zauważyliście, że firma jest zainteresowania praktycznie wszystkim, co popularne. Czerwony napój gazowany pojawił się chociażby w metaverse, nie zabrakło także implementacji NFT czy inwestycji w segment smartfonów – ostatnio doszło bowiem do współpracy z marką Realme. Nie ma więc nic zaskakującego w tym, iż sztuczna inteligencja znalazła się w polu zainteresowania koncernu. Rezultaty mogą okazać się naprawdę owocne.



Nie tak dawno doczekaliśmy się nawiązania bliskiej relacji pomiędzy Microsoftem oraz OpenAI, czego wynikiem jest implementacja ulepszonej wyszukiwarki Bing – na razie nie jest ona w stu procentach ukończona. Teraz przyszedł czas na wykonanie kolejnego kroku w ekspansji technologii AI, czyli nawiązaniu swego rodzaju sojuszu z firmą konsultingową Bain & Company. Kilkanaście tysięcy tamtejszych pracowników zyskało nieograniczony dostęp do możliwości narzędzi pokroju ChatGPT, DALL-E oraz Codex.



Jak poinformowała spółka, The Coca-Cola Company została pierwszą prywatną firmą, która zdecydowała się na dołączenie do powstałego właśnie „paktu”. Oznacza to, że już niedługo zobaczymy treści marketingowe wykorzystujące sztuczną inteligencję – szczegóły nie zostały przekazane, ale zapewne chodzi tu o grafiki, slogany oraz przekazy reklamowe. Warto przy okazji zaznaczyć, iż nie ma mowy o likwidacji ludzkich zespołów odpowiedzialnych za promocję marki – SI stanowić będzie wyłącznie „ogromne wsparcie”.



Źródło: The Coca-Cola Company



Dyrektor generalny The Coca-Cola Company, James Quincey, wypowiedział się o współpracy w następujący sposób:



Jesteśmy podekscytowani, że możemy uwolnić kolejne pokłady kreatywności oferowane przez tę szybko rozwijającą się technologię. Widzimy możliwości wzmocnienia naszego marketingu poprzez najnowocześniejszą AI, wraz z badaniem sposobów na poprawę naszych operacji biznesowych.



To jednak dopiero początek planów firmy Bain & Company. Nawiązanie współpracy z OpenAI ma docelowo doprowadzić do masowej transformacji biznesowej w obrębie 5000 spółek znajdujących się na prestiżowej liście Fortune. Nie da się więc ukryć, że mówimy o prawdziwej ekspansji, która jest w stanie doprowadzić do rewolucji w świecie biznesu i marketingu.



Coraz więcej znaków wskazuje na to, że sztuczna inteligencja stanowi przyszłość dla wielu branż, co z każdym miesiącem staje się jeszcze bardziej oczywiste.



Źródło: Bain & Company