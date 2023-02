Ta mapa pozwoli Ci znaleźć stacje radiowe z całego świata

Coś dla miłośników radiowej rozrywki.

Radiowa mapa świata

Radiowa mapa świata w serwisie TuneIn. | Źródło: TuneIn

TuneIn Explorer pozwala posłuchać stacji radiowych z całego świata. | Źródło: TuneIn

Funkcja, która pojawi się też w aplikacji

Usługi takie jaksprawiły, że do niemal każdego utworu muzycznego możemy uzyskać dostęp z niemal każdego miejsca na świecie, kiedy tylko chcemy, bez konieczności słuchania reklam. Czasem miło jest jednak posłuchać starego dobrego radia – nie tylko dla samej muzyki, ale też chociażby dla osobowości prowadzących.Kiedyś mogliśmy słuchać tylko tych stacji radiowych, które nadawały w danej okolicy. Dzięki możliwościom Internetu teraz, będąc w Polsce, możemy posłuchać też jednak stacji nadających na przykład w Stanach Zjednoczonych, Chile czy Japonii. Ba, istnieje nawet specjalna mapa, która jednym kliknięciem pozwala uzyskać dostęp do wybranej stacji radiowej z wybranego miejsca na świecie.Wspomnianą mapę znajdziesz na stronie internetowej serwisu streamingowego TuneIn. Wystarczy, że wpiszesz w pasku adresowym adresi po przejściu na stronę klikniesz w baner z napisemlub skorzystasz bezpośrednio z tego linku . Mapa działa zarówno na desktopach, jak i urządzeniach mobilnych. Możesz przemieszczać się po niej wskaźnikiem myszy lub palcem, a także przybliżać i oddalać jej widok, by wyświetlać więcej stacji w konkretnym miejscu.Jeśli tylko klikniesz w ikonę danej stacji radiowej, ta natychmiast zostanie włączona, dzięki czemu będziesz mógł cieszyć się odtwarzanymi przez nią treściami. U dołu strony znajdziesz przycisk pauzy i opcje kontroli głośności, a także informacje o trwającym w danym momencie programie lub utworze. TuneIn pozwala też dodawać stacje do ulubionych i udostępniać je w serwisach społecznościowych.Warto dodać, że serwis TuneIn posiada aplikację o nazwie TuneIn Radio . Póki co w niej omawiana mapa nie jest dostępna. To ma się jednak zmienić w niedalekiej przyszłości.Jeśli jesteś miłośnikiem radia, gorąco zachęcamy Cię do przetestowania radiowej mapy świata. Podejrzewam, że może być ona przydatnym narzędziem dla osób, które chcą zdobyć nieco obycia z językiem, którego się właśnie uczą.Źródło: TuneIn, fot. tyt. TuneIn