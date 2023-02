Piotr Adamczyk będzie miał własną figurkę Marvela

Rola aktora została doceniona.

Piotra Adamczyk jako figurka Marvela

Nie wiem czy kiedykolwiek cieszyłem się z jakiejś roli tak bardzo jak z figurki @hasbro



Mam nadzieję, że Tomasowi nie uderzy woda sodowa do głowy.



@hasbro Tracksuit Mafia w przedsprzedaży. Ja już się zapisałem



Z Kazikiem się na głowy zamieni… https://t.co/hkiGYJJo9o pic.twitter.com/grT372BCLH — Piotr Adamczyk (@adamczykactor) February 14, 2023

Figurka Marvela z wizerunkiem Piotra Adamczyka. | Źródło: Hasbro Pulse

Figurka z Piotrem Adamczykiem - przedsprzedaż

Niemałym zaskoczeniem było dla niejednego Polaka to, żeotrzymał rolę w serialu Marvela –. Postać, w którą Adamczyk się wcielił, została jednak pokochana przez wielu widzów, nie tylko z Polski. Ten fakt najwyraźniej dostrzegł sam Marvel. Okazało się bowiem, że Piotr Adamczyk doczeka się własnej licencjonowanej figurki sygnowanej logo firmy.Piotr Adamczyk zagrał w serialu Hawkeye postać członka Dresiarskiej mafii -. W roli tej, mimo że nie pojawiał się na ekranie zbyt często, zachwycił widzów swoimi błyskotliwymi i zabawnymi wypowiedziami.Ku uciesze Piotra Adamczyka Marvel postanowił stworzyć nową figurkę z serii Marvel Legends, przedstawiającą właśnie członków Dresiarskiej mafii. Figurka ta będzie zawierać w zestawie wymienne głowy, w tym jedną przedstawiającą wizerunek Piotra Adamczyka, a także kilka dodatkowych akcesoriów. Każdy będzie mógł zatem sam zdecydować, figurką w jakiej wersji będzie chciał ozdobić swój pokój czy mieszkanie.Omawiana figurka ma mierzyć około 15 centymetrów wysokości. Co istotne, takie jej elementy jak nogi czy ręce będą ruchome.Przedsprzedaż figurki już wystartowała. Wyceniono ją na(około 166,80 złotych) w oficjalnym europejskim sklepie Hasbro Pulse . Sklep ten niestety nie dopuszcza jednak dostawy do Polski.Premiera figurki będzie miała miejsce 29 maja bieżącego roku. Kto wie, być może wtedy gdzieś w Polsce będzie ją można dostać w swoje ręce. Z pewnością wiele osób na to liczy.Źródło: Hasbro, fot. tyt. Marvel