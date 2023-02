SkyShowtime od dziś w Polsce. Co to jest? Promocja na start

Kolejna alternatywa dla Netflixa.

SkyShowtime - co to jest?

SkyShowtime - cena

SkyShowtime – jak korzystać?

SkyShowtime - jakie filmy?

SkyShowtime - jakie seriale?

SkyShowtime - filmy i seriale oryginalne

SkyShowtime to kolejna platforma oferująca wideo na żądanie. Konkurencję w Polsce ma sporą, bowiem Polacy już teraz mogą korzystać przecież z takich VOD jak Netflix Disney+ oraz Apple TV Na SkyShowtime znajdziemy produkcje m.in. z wielkich wytwórni pokroju Universal Pictures i Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios i Peacock.Regularna miesięczna opłata za SkyShowtime to 24,99 złotych, czyli mniej niż Netflix (29,99 złotych za najtańszy pakiet) oraz Disney+ (28,99 złotych). Serwis przygotował jednak promocję na start.kosztuje. Osoby, które wykupią dostęp do serwisu w tej cenie, będą z niego korzystali w tej cenie aż do anulowania subskrypcji.Filmy i seriale dostępne na SkyShowtime można oglądać na oficjalnej stronie internetowej www.skyshowtime.com oraz przy pomocy aplikacji na iOS i tvOS, a także urządzenia z Androidem, Android TV, Google TV i telewizorach LG.Jedne z ciekawszych nowych tytułów to Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman i Top Gun: Maverick.Uwagę zwracają produkcje takie jak 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order Season 21, Let The Right One In, Mayor of Kingstown Season 1 and 2, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy i Yellowstone.W 2023 roku na SkyShowtime pojawią się pierwsze dwa seriale oryginalne - czeski The Winner i polska Warszawianka.Jeśli chodzi o filmy, w marcu odbędą się premiery: Czech It Out (Czechy), Hackerville (Rumunia), One True Singer (Rumunia), Ruxx (Rumunia), Tuff Money (Rumunia), The Sleepers (Czechy), Success (Chorwacja). SkyShowtime zapowiada, że będzie jedynym miejscem, w którym widzowie obejrzą te popularne seriale.Źródło: mat. własny