Geralt coraz popularniejszym imieniem w Polsce. Powód jest oczywisty

Dowód uznania dla kultowej postaci.



Nietypowe imiona są nadawane dzieciom w naszym kraju coraz częściej. Jednym z nich jest to nawiązujące do głównej postaci występującej na łamach sagi „Wiedźmin” – mowa rzecz jasna o Geralcie, pogromcy potworów. Przez ostatnich dwanaście miesięcy dokładnie czterech chłopców otrzymało imię będące hołdem dla powieści Andrzeja Sapkowskiego lub/oraz gier od studia CD Projekt RED – robi wrażenie.





W Polsce rodzi się coraz więcej Geraltów



„Wiedźmin” odcisnął ogromne piętno na polskiej popkulturze i regularnie jesteśmy świadkami przenikania się tej fantastycznej historii do rzeczywistości. Idealnym przykładem jest chociażby istnienie Skweru Wiedźmina w Łodzi – powstał on w 2018 roku i od tamtej pory stanowi dobitny dowód na kultowość tejże marki na terenie naszego kraju. Jak się jednak okazuje, na podobny krok decydują się także niektórzy rodzice.



Jeśli zerkniemy na „Listę imion występujących w rejestrze PESEL” to możemy przekonać się, że na przestrzeni 2022 roku doszło do rejestracji czterech chłopców o imieniu Geralt. Nie jest to rzecz jasna zbyt dużo, ale należy pamiętać, iż mówimy o skrajnie nietypowym imieniu, które wciąż uchodzi w przestrzeni publicznej za dosyć egzotyczne. Jak natomiast prezentują się nieco ogólniejsze dane?



Geraltów w Polsce jest dokładnie 29, co niewątpliwie może być zaskakującym wynikiem. Wygląda też na to, iż mamy do czynienia ze wzrostowym trendem – od 2019 roku liczba chłopców z tym imieniem wzrosła aż o 14. To natomiast nie jedyne nawiązania do marki „Wiedźmin” – tych jest w naszym kraju zdecydowanie więcej.



Źródło: dane.gov.pl



Trzy dziewczynki noszą dumnie imię Ciri, dwadzieścia osiem natomiast ma na imię Cirilla. Poza tym nie brakuje także Yennefer (3 dziewczynki) oraz Jaskrów (2 chłopców). To jednak nic przy imieniu Lambert, które zostało przyznane 67 chłopcom – mam nadzieję, że nie słyszeli oni jeszcze pięknych fraszek z ust swoich kolegów.



Źródło: dane.gov.pl



Oczywiście wpływ na tego typu decyzje ma rosnąca popularność „Wiedźmina”. Na przestrzeni lat doczekaliśmy się nie tylko serii gier od CD Projekt RED, ale także serialu mnóstwa innych powiązanych z cyklem projektów.



Tego typu wybory imion są bez wątpienia bardzo nietypowe, ale także wskazują na to, że coraz mniej rodziców czuje presję nadawania tradycyjnych imion. Moim zdaniem to dosyć pozytywne zjawisko, lecz nadal niezbyt popularne w Polsce, co – jak widać – z każdym rokiem się nieco zmienia. Kto wie, może za kilkadziesiąt lat połowa chłopców/dziewczynek będzie przedstawiać się jako postać z ulubionego filmu bądź serialu swojej mamy bądź taty.



Byłoby ciekawie.



Źródło: dane.gov.pl