Netflix jednak odpuszcza. To koniec weryfikacji współdzielonych kont w Polsce

Skąd taka zmiana stanowiska?



Netflix postanowił zaktualizować sekcję „Współdzielenie konta Netflix”, która przez ponad miesiąc wskazywała na konieczność weryfikacji kont używanych poza głównym gospodarstwem domowym. Miało to odbywać się przy pomocy czterocyfrowych kodów wysyłanych na e-mail osoby opłacającej subskrypcję. Wygląda jednak na to, iż streamingowy gigant postanowił wycofać się ze swoich planów – a może mówimy o ciszy przed burzą? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Netflix zmienił podejście odnośnie do współdzielenia kont



Jeśli śledzicie wieści powiązane z serwisem Netflix, to zapewne nie umknęły Wam liczne doniesienia o walce ze zjawiskiem współdzielenia kont. Firma od pewnego czasu stara się odnaleźć idealne rozwiązanie, które przyczyni się do przestrzegania zasady obecnej w regulaminie platformy od samego początku – według niej na każde gospodarstwo domowe powinny przypadać odrębne dane logowania. Próbowano chociażby pobierać stosowne opłaty od pozostałych osób użytkujących konkretne konto oraz blokować dostęp do usługi jeśli system wykryłby interakcję z innego miejsca niż „główny dom”.



Najbardziej radykalny krok podjęto około tydzień temu, gdy na terenie kilku krajów postanowiono wymusić logowanie się do głównego Wi-Fi raz na 31 dni – społeczność wręcz zawrzała. Takie nowości nie objęły Polski, lecz i u nas doszło do poważnych zmian. Na początku roku doczekaliśmy się aktualizacji sekcji „Współdzielenie konta Netflix”, gdzie pojawiła się wzmianka o nowej metodzie weryfikacji w przypadku używania konta w sposób ciągły poza gospodarstwem domowym. Platforma miała wysyłać link na adres e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem właściciela, po kliknięciu w który wyświetlałby się specjalny 4-cyfrowy kod. Wpisanie go na docelowym urządzeniu pozwalałoby dalej oglądać filmy i seriale.



Sekcja "Współdzielenie konta Netflix", stan na 1 lutego 2023 r. / Źródło: wł.



No cóż, wygląda na to, że Netflix wycofał się właśnie z tego rozwiązania. Jeśli odwiedzimy wyżej wspomnianą zakładkę „Współdzielenie konta Netflix” to zauważymy brak jakichkolwiek szczegółów widocznych tam jeszcze kilka dni temu. Widnieje tam wyłącznie przypomnienie, że „konto Netflix można współdzielić z osobami mieszkającymi w jednym gospodarstwie domowym”. Jeśli ktoś chce korzystać spoza naszego domu/mieszkania, to musi założyć własne konto. To było wiadome od dawna i każdy użytkownik serwisu przystawał na te warunki podczas akceptacji regulaminu.



Sekcja "Współdzielenie konta Netflix", stan na 10 luitego 2023 r. / Źródło: wł.



To jedyne oficjalne wieści, które udostępnił Netflix. Nadal należy się liczyć z ewentualną blokadą, ale na ten moment nie ma mowy o weryfikacji kont, logowania się do tej samej sieci Wi-Fi czy konieczności wpisywania specjalnych kodów. Należy jednak być nieustannie przygotowanym na zmiany jeśli chodzi o stanowisko firmy.



Zmienia się to jak w kalejdoskopie i konsumenci zdają się nie do końca wiedzieć co Netflix chce tym osiągnąć.



