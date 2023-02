Takiej czystki w ofercie HBO Max jeszcze nie było. Czy subskrypcja ma w ogóle sens?

Nieciekawa sytuacja.



HBO Max już wkrótce uszczupli się o szereg uznanych produkcji – część z nich była niejako wyznacznikiem jakości biblioteki tejże platformy. Nie da się ukryć, że mówimy o dosyć mocnym ciosie skierowanym w stronę aktywnych subskrybentów i wcale się nie zdziwię, gdy część z nich postanowi w przyszłym miesiącu zrezygnować z opłacania abonamentu. Tak źle jeszcze nie było i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała ulec zmianie.





Ofertę HBO Max czeka niedługo ogromna czystka



Streaming przeżywa ostatnio dosyć trudny okres. Regularnie możemy usłyszeć o spadkach aktywnych użytkowników czy kasacjach popularnych seriali – w grę wchodzą też często niezbyt przemyślane decyzje bądź próba ograniczenia wydatków. Niedawno dowiedzieliśmy się chociażby, iż niektóre produkcje oryginalne HBO Max przejdą na SkyShowtime, co nie było zbyt dobrą informacją dla osób płacących co miesiąc za dostęp do usługi. Jak się okazuje, to nie koniec negatywnych wieści. Czego dowiedzieliśmy się tym razem?



No cóż, jeśli spodziewaliście się licznych nowości, to musimy Was rozczarować. Już za nieco ponad miesiąc będziemy mieli do czynienia z ekstremalnie liczną czystką biblioteki platformy HBO Max. Obejmie ona niemalże 70 pozycji i dowiadując się o tym pomyślałem: „pewnie większość z nich do nieznane pastisze”. Nic bardziej mylnego – tym razem Warner Bros. zafunduje swoim klientom porządek z prawdziwego zdarzenia.



Nastąpi on dokładnie 7 marca i obejmie swoim zasięgiem m.in. popularną trylogię „Annabelle”, kultową „Odyseję kosmiczną” z 1968 roku, dwanaście tytułów z serii „Batman” czy chociażby „Czarnoksiężnika z Oz” – tak, tego pełnego kontrowersji z 1939 roku. Myślicie, że to wszystko z bardziej znanych filmów? Otóż nie, to dopiero początek…







Zabraknie również „Egzorcysty”, „Ekspresu polarnego”, „Elfa” czy „Gran Torino” z 2008 roku. Poza tym nadejdzie koniec wielu hitów ze stajni DC pokroju „Legionu Samobójców: Piekielnej misji” czy klasycznej trylogii „Supermana”. Nie obejrzymy także filmu „Wielki Gatsby”, „Mechaniczna pomarańcza”, „Pełny magazynek” czy „Oczy szeroko zamknięte”. Wymieniać dalej? Proszę bardzo!







Kultowa trylogia „Obecność”, „Polowanie na druhny”, dwie części aktorskiego „Scooby Doo” czy „Tupot małych stóp”. Produkcji z cyklu „Zabójcza broń” także niedługo już nie uświadczycie. Nie muszę więc chyba dodawać, że tak źle jeszcze nie było. Poniżej rzecz jasna znajdziecie pełną listę tytułów, które znikną z HBO Max dokładnie 7 marca bieżącego roku.





Lista usuwanych produkcji:

2001: Odyseja kosmiczna

Annabelle wraca do domu

Annabelle

Annabelle: Narodziny zła

Austin Powers 2 – Szpieg, który nie umiera nigdy

Austin Powers i Złoty Członek

Batman Forever

Batman i Harley Quinn

Batman i Robin

Batman

Batman: Atak na Arkham

Batman: Hush

Batman: Mroczny rycerz – Powrót, część 1

Batman: Mroczny rycerz – Powrót, część 2

Batman: Powrót Jokera

Batman: Powrót Zamaskowanych Krzyżowców

Batman: Zabójczy żart

Bez przebaczenia

Bociany

Bodyguard

Charlie i fabryka czekolady

Chłopcy z ferajny

Constantine

Czarnoksiężnik z Oz

Doktor Żywago

Egzorcysta

Ekspres polarny

Elf

Godziny szczytu 2

Godziny szczytu

Gran Torino

Gremliny rozrabiają

Jestem legendą

Kobieta-Kot

Kosmiczny mecz

Królowe Berlina

Kto się boi Virginii Woolf?

Legion Samobójców: Piekielna Misja

Looney Tunes znowu w akcji

Mad Max

Masz wiadomość

Mechaniczna pomarańcza

Obecność 2

Obecność

Oczy szeroko zamknięte

Pełny magazynek

Polowanie na druhny

Powrót Batmana

Przeminęło z wiatrem

Północ w ogrodzie dobra i zła

Północ – północny zachód

Scooby Doo

Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie

Superman II

Superman III

Superman

Teoria gry z Bomanim Jonesem

Tupot małych stóp 2

Tupot małych stóp

Wielki Gatsby

Wielki Mike

Wonder Woman: Więzy krwi

Zabójcza broń 2

Zabójcza broń 3

Zabójcza broń 4

Zabójcza broń

Zakonnica

Ścigany



Jeśli do tego wszystkiego dołożymy przejęcie praw do części tytułów oryginalnych przez SkyShowtime (platforma startuje w naszym kraju dokładnie 14 lutego), to sytuacja prezentuje się wręcz dramatycznie. Oczywiście niewykluczone, iż HBO Max zdecyduje się w przyszłości na odnowienie części wyżej wymienionych filmów, lecz szansa na to nie jest zbyt wielka biorąc pod uwagę ostatnie poczynania koncernu Warner Bros.



Trudno przewidzieć czy czystka takich rozmiarów wpłynie na liczebność aktywnych subskrybentów usługi – obstawiam, że tak. Możecie podzielić się w komentarzach swoją opinią na ten temat.



Źródło: Upflix