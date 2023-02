Netflix w Polsce na razie bez reklam. Możecie spać spokojnie

To dobra wiadomość.



Netflix na razie nie planuje wchodzić do Polski z tańszym planem abonamentowym zawierającym reklamy. Realizacja tego pomysłu na terenie naszego kraju ma odbyć się najwcześniej w przyszłym roku, co z pewnością ucieszy wiele osób, które zdają się być wrogo nastawione do konieczności oglądania spotów przed, jak i w trakcie odtwarzanych produkcji. Czego więc dokładnie się dowiedzieliśmy?





Netflix na razie nie widzi sensu wprowadzania reklam w Polsce



Na początku listopada ubiegłego roku Netflix wprowadził reklamy na terenie dwunastu państw. Subskrybenci je zamieszkujący otrzymali możliwość zapłacenia mniej w zamian za szereg ograniczeń. Pomijając spoty wideo (4-5 minut przypadających na każdą godzinę materiału), zablokowano opcję korzystania z trybu offline, a także oglądania szeregu filmów i seriali. Poza tym mówimy o dostępie na maksymalnie jednym urządzeniu i rozdzielczości 720p. Nic więc dziwnego, że pojawiły się plotki na temat niezbyt zadowalającej sprzedaży nowego pakietu.



Polscy internauci dosyć szybko zaczęli zastanawiać się nad tym, kiedy Netflix zaimplementuje reklamy także u nas. Zamiast tego poznaliśmy szczegóły planu dotyczącego ograniczenia zjawiska współdzielenia kont – ostatnio doczekaliśmy się zresztą zaostrzenia przepisów w niektórych krajach. Po kilku miesiącach oczekiwania udostępniono w końcu kilka istotnych informacji na temat obecności tańszego abonamentu i wiele wskazuje na to, że na razie nie jest to priorytetowy cel platformy.



Redakcja portalu Wirtualne Media ustaliła, że „wciąż nie rozpoczęto żadnych prezentacji ani rozmów z agencjami mediowymi, które miałyby pośredniczyć w sprzedaży czasu reklamowego na platformie”. Nie ma też podobno „żadnych konkretnych planów dotyczących uruchomienia pakietu z reklamami w Polsce”. Jeśli zaś chodzi o biuro prasowe usługi, to tutaj padło lakoniczne oświadczenie nie wnoszące absolutnie nic do sprawy. Wygląda więc na to, że nasz kraj nie jest na razie w kolejce Netflixa w kontekście marketingowego podboju.



Plany abonamentowe Netflixa dostępne w Polsce / Źródło: wł.



Ma się to zmienić najwcześniej pod koniec 2023 roku (tak przynajmniej dowiedział się portal Wirtualne Media), więc na razie użytkownicy mogą spać spokojnie. Do tej pory – prawdopodobnie – nadal będziemy mogli wybierać spośród trzech planów abonamentowych, które są dosyć drogie. Mówimy tu bowiem o podstawowym (29 zł/miesiąc, 1 obsługiwane urządzenie, jakość HD), standard (43 zł/miesiąc, 2 obsługiwane urządzenia, jakość Full HD) oraz premium (60 zł/miesiąc, 4 obsługiwane urządzenia, jakość ultra HD).



Warto jednak podkreślić, że brak ekspansji reklamowej na Polskę nie świadczy o braku globalnego zainteresowania tym pomysłem. Przedstawiciele Netflixa są zdania, iż wprowadzenie pakietu spowodowało przyciągnięcie pokaźniejszego grona subskrybentów, którzy z powodu wysokich cen zrezygnowali wcześniej z dostępu. Polacy także zdają się należeć do tego grona – kilka dni temu przedstawiłem Wam wyniki najnowszych badań.



Wynika z nich, że sporo osób zdecyduje się na przejście na Netflixa z reklamami, bo „będzie taniej” – wtedy reklamy nie będą im zbytnio przeszkadzać. Czy tak będzie w rzeczywistości? Tego rzecz jasna nie można jeszcze stwierdzić, ale jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Teraz jednak mamy chociaż potwierdzenie, że tańszego pakietu na razie u nas nie zobaczymy.



