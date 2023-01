SkyShowtime w Polsce. Oficjalna data premiery, cena oraz najlepsze filmy i seriale

Jeszcze większy wybór filmów i seriali.

Jakie filmy można obejrzeć na SkyShowtime?

Jakie seriale można obejrzeć na SkyShowtime?

Seriale oryginalne na SkyShowtime

Cena SkyShowtime w Polsce

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuZobaczmy zatem, jaką ofertą filmów i seriali chwali się SkyShowtime w komunikacie prasowym.Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman i Top Gun: Maverick1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order Season 21, Let The Right One In, Mayor of Kingstown Season 1 and 2, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy i Yellowstone.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPonadto, w najbliższych miesiącach na platformę mają trafić kolejne produkcje: A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime (S1A), Lioness, Nope, Minions: The Rise of Gru, Rabbit Hole, Smile, The Black Phone i The Great Game.Wiele osób kupuje dostęp do platform VOD ze względu na produkcje oryginalne, zarezerwowane wyłącznie dla danej platformy. W przypadku SkyShowtime pierwsze dwa seriale oryginalne to czeski The Winner i polska Warszawianka, które pojawią się w 2023 roku.Widzowie mogą liczyć w marcu na premiery siedmiu europejskich produkcji: Czech It Out (Czechy), Hackerville (Rumunia), One True Singer (Rumunia), Ruxx (Rumunia), Tuff Money (Rumunia), The Sleepers (Czechy), Success (Chorwacja). SkyShowtime zapowiada, że będzie jedynym miejscem, w którym widzowie obejrzą te popularne seriale.Miesięczny abonament SkyShowtime kosztował będzie w PolsceŹródło: SkyShowtime