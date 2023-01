Czy trzeba wpuszczać kontrolera abonamentu RTV? Kto nie musi go płacić?

Rozwiej wszelkie wątpliwości.

Czy trzeba wpuścić kontrolera? Abonament RTV 2023

Pomimo wielu szumnych zapowiedzi polityków abonamentu RTV wciąż nie zlikwidowano. Ba, wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2023 roku wzrosła, a Polacy muszą płacić nawet za odbiorniki w swoich samochodach. Żadną tajemnicą nie jest to, że ściągalność abonamentu RTV jest niewielka, a spora część mieszkańców naszego kraju po prostu nie chce go płacić. W związku z tym często zadaje się w sieci pytanie: czy muszę wpuszczać kontrolera Poczty Polskiej, aby ten sprawdził liczbę odbiorników radiowo-telewizyjnych w domu? Odpowiedź jest dość prosta.Wedle polskiego prawa, każdy nabywca radia lub telewizora ma obowiązek zarejestrować go w terminie 14 dni od zakupu. Polacy tego nie robią, a rząd i Poczta Polska zapowiedziały już wzmożone kontrole. Weryfikację mają przeprowadzać pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Czy trzeba ich wpuszczać do domu?Krótka odpowiedź brzmi: nie. Dłuższa brzmi: absolutnie nie. Nie ma takiego obowiązku, a za niewpuszczenie urzędnika do domu lub mieszkania nie ma żadnych konsekwencji. Należy odmawiać stanowczo i nie dać się zmanipulować w żaden sposób.Jeśli zdecydujesz się wpuścić do swojego domu osobę przedstawiającą się jako kontroler, zweryfikuj jego legitymację oraz sprawdź ją telefonicznie pod numerem Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Najlepiej jednak po prostu nie wpuszczać obcych ludzi do swoich domów i mieszkań.