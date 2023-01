Kiedy premiera drugiego odcinka The Last of Us?

The Last of Us - odcinek 2 już niebawem.

The Last of Us - drugi odcinek

Kiedy drugi odcinek The Last of Us?

Czy warto obejrzeć The Last of Us?

Oceny The Last of Us na Rotten Tomatoes i innych serwisach są zaskakująco wysokie. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuna HBO Max zapoznał widzów z postaciami głównych bohaterów - Joelem i Ellie.ma dotyczyć przede wszystkim podróży bohaterów przez Boston oraz otaczające miasto tereny, w poszukiwaniu Świetlików. Z pewnością widzowie zobaczą jeszcze więcej postaci zainfekowanych. Oczekuje się, że drugi odcinek The Last of Us wprowadzi mroczniejszy klimat rodem z horrorów. Netflix zwykł udostępniać swoje seriale "hurtem", dzieląc się z widzami zazwyczaj całym sezonem danej produkcji. Zupełnie inaczej jest w przypadku HBO Max i The Last of Us. Na HBO Max pojawia się jeden odcinek serialu tygodniowo.przypada na poniedziałek,Warto, nawet jeśli nigdy nie grałeś w grę komputerową. Historia jest opowiadana w taki sposób, że osoby nie mające do tej pory styczności z The Last of Us będą usatysfakcjonowane. Sam nie grałem w tę produkcję, a oglądając serial bawiłem się znakomicie. Nie mogę doczekać się już drugiego odcinka.A jak Wy oceniacie The Last of Us? Przehype'owana produkcja, czy może naprawdę solidna?Źródło: mat. własny