Netflix opublikował specjalny zwiastun 16 nowych filmowych hitów

Netflix Movie Preview 2023.



Konkurencja na rynku platform oferujących streaming filmów i seriali jest naprawdę zacięta. W Polsce niezmiennie rządzi Netflix, którego pozycję jednak skutecznie podgryza Disney+ czy HBO Max.



Co warto obejrzeć na Netflix w 2023 roku? Platforma opublikowała właśnie specjalny zwiastun 16 nowych filmowych hitów, których nie można przegapić w nadchodzących miesiącach.



Fani filmowych nowości już teraz mogą zapisać daty premier największych tytułów.



Netflix Movie Preview 2023 - zwiastun: