Wiecie, że Netflix nadal dostarcza do domów DVD z filmami i serialami?

Netflix rozpoczął swoją przygodę ze streamingiem w 2007 roku, czyli dokładnie 15 lat temu. Przez te kilkanaście lat doczekaliśmy się wielu zmian - nie tylko w podejściu do tworzenia filmów bądź seriali, ale także jeśli chodzi o dostępną technologię. Teraz raczej mało kto wyobraża sobie wypożyczać wyczekiwaną produkcję na krążku DVD zamiast klikać "PLAY" w aplikacji. Wygląda jednak na to, że sporo osób nadal tak robi!





Netflix wciąż pozwala na wypożyczenie płyt DVD



Netflix zdecydował się wejść na polski rynek pod koniec 2016 roku - historia firmy sięga jednak znacznie wcześniej, bo okresu wakacyjnego 1997 roku. Nie była ona wtedy zbyt znana i minęło kilka lat zanim amerykańskie społeczeństwo przekonało się do czerwonych kopert z płytami DVD dostarczanymi prosto pod drzwi. Dokładnie tak - zanim kultowy dźwięk "tudum" zagościł na naszych telewizorach, Netflix kojarzył się głównie z wypożyczaniem fizycznych nośników.



Czasy się rzecz jasna zmieniły, ale z okazji 15-lecia netflixowego streamingu chciałbym pokusić się o przytoczenie ciekawostki. Koncern nadal oferuje możliwość wypożyczenia filmów i seriali na płytach DVD, co nie jest wcale takie oczywiste. Konsumenci w Stanach Zjednoczonych mogą skorzystać z dwóch dodatkowych planów abonamentowych (egzystują one odrębnie od tradycyjnych pakietów streamingowych).



Za 9,99 dol. miesięcznie użytkownik otrzymuje opcję wypożyczenia dowolnej liczby płyt, lecz wyłącznie jedną naraz. Plan standardowy to natomiast wydatek rzędu 14,99 dol., gdzie można tych DVD zamówić w jednym momencie aż dwie. Trzy krążki otrzymacie za 19,99 dol. miesięcznie. Wszystkie te pakiety obejmują równeż brat opłaty za zbyt późne odesłanie filmu, darmową dostawę oraz zwrot, a także możliwość anulowania subskrypcji w dowolnym momencie.



Za kilka dodatkowych dolarów jesteśmy w stanie wypożyczyć produkcje na Bluray zamiast DVD, co zapewne jest dla wielu użytkowników koniecznością. Netflix oferuje w tej formie sporo filmów i seriali - także tych nowych, które dopiero co debiutują w streamingu. Nie wszystkie tytuły są jednak dostępne w fizycznym wydaniu i trzeba mieć na uwadze, że liczba ta ubywa z każdym miesiącem.



Czy jednak ktoś w ogóle subskrybuje te plany DVD? No cóż - skoro Netflix nadal utrzymuje tę funkcję przy życiu, to chyba tak. Zapewne mówimy tu o osobach ceniących sobie analogowy sposób doświadczania rozrywki czy posiadających słabe połączenie internetowe. Dyski zawierają także specjalne bonusy w postaci ujęć zza kulis czy komentarzy prosto od obsady.







Niektórzy mogą po prostu też nie chcieć subskrybować streamingu dla np. jednego filmu - wtedy też po prostu zamawiają go do swojego domu. W Polsce taka usługa rzecz jasna nie istnieje i tak naprawdę trudno mi sobie wyobrazić jej potencjalną egzystencję na naszym rynku. Rzecz jasna nadal kinowe filmy doczekują się debiutu na krążkach, lecz wypożyczanie ich raczej już nie jest praktykowane. Chyba że jakaś firma oferuje taki system - jeśli wiecie coś na ten temat, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, chętnie doświadczyłbym nuty nostalgii.



