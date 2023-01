The Last of Us debiutuje na HBO Max. Jak wypada pierwszy odcinek serialu?

Doczekaliśmy się wyczekiwanej premiery.



Na platformie HBO Max można już oglądać pierwszy odcinek serialu The Last of Us - każdy kolejny publikowany będzie co tydzień. Oceny pozostawione przez recenzentów oraz widzów pozwalają odnieść wrażenie, że twórcy sprostali oczekiwaniom i dowieźli naprawdę świetny tytuł, zarówno dla fanów gry, jak i osób zupełnie niezaznajomionych z tą popularną marką. To bardzo dobra wiadomość.





Pierwszy odcinek The Last of Us już jest na HBO Max



Nie da się ukryć, że wiele osób obawiało się adaptacji The Last of Us - produkcje na podstawie gier często okazują się wręcz katastrofalną klapą. Trudno bowiem przewidzieć, co przyjdzie do głowy scenarzystom jeśli chodzi o zmiany względem oryginału. Tutaj jednak od początku obiecano, iż widzowie nie mają się czego bać. Potwierdzały to niejako zwiastuny serialu, na których mogliśmy zobaczyć sceny żywcem wyjęte z gry na konsole PlayStation.



Kilka dni temu doczekaliśmy się debiutu pierwszych przedpremierowych recenzji. Wiele z nich uznało pierwszy sezon The Last of Us za "idealny", co potwierdza chociażby średnia ocen na portalu Rotten Tomatoes wynosząca 99 procent. Teraz te opinie mogą zostać zweryfikowane przez społeczność - na platformie HBO Max zadebiutował bowiem właśnie pierwszy odcinek serialu. Trwa on dokładnie 1 godzinę i 20 minut.



Można odnieść wrażenie, że widzowie w głównej mierze zgadzają się z recenzentami. Doceniają oni przede wszystkim klimat produkcji oraz odwzorowanie kluczowych scen czy dialogów, a nawet zachowań poszczególnych bohaterów. Nie brakuje głosów twierdzących, iż w końcu doczekaliśmy się najlepszej adaptacji gry wideo w historii. Pojawiają się także pozytywne odczucia odnośnie do muzyki oraz gry aktorskiej głównych postaci. Trudno znaleźć negatywne oceny.



Niektórzy zwracają tylko uwagę na fakt, że fani uniwersum mogą czuć się podczas oglądania nieco znudzeni, gdyż będą dokładnie wiedzieć, co się wydarzy. Więc nawet jeśli nie mieliście do czynienia z grą The Last of Us, to otrzymacie po prostu dobrej jakości seans - dosyć klimatyczny i mroczny.



Oczywiście przed nami jeszcze osiem odcinków, więc trudno na ten moment stwierdzić, że reszta będzie równie dobra - takie nastawienie może okazać się zgubne. Dobre oceny pozostawione pod pierwszym odcinkiem dają jednak nadzieję, że w końcu doczekaliśmy się przyzwoitej adaptacji, a tego w ostatnich latach bardzo brakowało.



