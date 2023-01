HBO Max prezentuje nadchodzące nowości. The Last of Us premierą miesiąca

Będzie co oglądać.



Właśnie dowiedzieliśmy się, co trafi do biblioteki HBO Max na przestrzeni drugiej połowy stycznia. Subskrybenci mogą spodziewać się przede wszystkim debiutu pierwszych odcinków wyczekiwanego serialu The Last of Us – jest to najbardziej promowana produkcja tego miesiąca. Poza tym należy przygotować się na liczne powroty oraz pomniejsze premiery. Co więc dokładnie czeka użytkowników przez najbliższe kilkanaście dni? Zerknijcie poniżej.





Poznaliśmy nadchodzące premiery HBO Max

Ostatnio HBO Max boryka się z niemałymi problemami. Za kilka tygodni ofertę platformy czeka pokaźna czystka, tyczy się to także kasacji wielu produkcji oryginalnych – część z nich będzie wkrótce dostępna na SkyShowtime. Poza tym dopiero co informowaliśmy Was o podwyżce cen podstawowego abonamentu oraz spadku zainteresowania usługą w naszym kraju. To wszystko przekłada się na nieciekawą sytuację, która zapewne jeszcze potrwa nieco czasu.



Teraz jednak skupmy się na pozytywnych informacjach. Druga połowa stycznia upłynie pod znakiem wyczekiwanych premier. Dokładnie 16 stycznia będziemy świadkiem opublikowania pierwszego odcinku serialu The Last of Us, czyli adaptacji popularnego cyklu gier wideo. Konsumenci pokładają w tym tytule ogromne nadzieje, lecz od pewnego czasu mamy do czynienia z pewnymi kontrowersjami.





Coraz mniej osób jest zadowolonych z wyboru aktorki grającej Ellie oraz zmian scenariuszowych (np. brak masek gazowych). Nie da się jednak ukryć, że pozycja wzbudza ogromne emocje – także wśród osób niebędących fanami gier. Osobiście jednak byłem przekonany, iż HBO nieco bardziej szumnie będzie promować ten tytuł.



Jak możemy wyczytać z jego oficjalnego opisu:



Dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja zostaje zniszczona, ocalały Joel zostaje zatrudniony, aby przemycić z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letnią dziewczynę, Ellie. Para przemierza wspólnie USA, polegając na sobie nawzajem, aby przetrwać.



Warto też zerknąć na The Middle Man – film o mężczyźnie, który zostaje zatrudniony jako pośrednik. Jego obowiązkiem jest informowanie ludzi o śmierci ich bliskich. Podczas wykonywania obowiązków zaprzyjaźnia się z Brendą, recepcjonistką w ratuszu. Jej były nie jest jednak z tego obrotu spraw zbytnio zadowolony, co przyczynia się do wybuchu wielu konfliktów. Premiera już 27 stycznia.





Pojawi się także czwarty sezon Cudotwórców, Świat Luny, Na los szczęścia, Baltazarze!, Jej droga, Silverstar, Wielka wolność, Mouchette, Petya, moja Petya, Piraci z sądziedztwa: Ninja z drugiej strony, Zbyt blisko słońca oraz Pieniądz. Pełną listę nadchodzących premier znajdziecie rzecz jasne poniżej.





Lista styczniowych nowości:





The Last of Us, odc. 1 – 16 stycznia

Na los szczęścia, Baltazarze! (Au Hasard Balthazar) – 16 stycznia

Jej droga (Her Way) – 16 stycznia

Młody Sheldon (Young Sheldon VI), odc. 10 – 17 stycznia

Cudotwórcy (Miracle Workers IV), odc. 1 – 17 stycznia

Plotkara (Gossip Girl II), odc. 9 – 19 stycznia

Velma, odc. 3-4 – 19 stycznia

Silverstar – 19 stycznia

Świat Luny (This Is Luna), odc. 1-10 – 20 stycznia

Na planie (Hollywood On Set XX), odc. 3 – 20 stycznia

Wielka wolność (Great Freedom) – 20 stycznia

Pocoyo II, odc. 1-52 – 21 stycznia

Teoria gry z Bomanim Jonesem (Game Theory with Bomani Jones II), odc. 1 – 21 stycznia

11 strzałów: Ciemna strona piłki nożnej (11 Shots, odc. 11) – 22 stycznia

Dobra matka (Good Mother) – 22 stycznia

The Last of Us, odc. 2 – 23 stycznia

Nasza stara klasa (My Old School) – 23 stycznia

Mouchette – 23 stycznia

Młody Sheldon (Young Sheldon VI), odc. 11 – 24 stycznia

Cudotwórcy (Miracle Workers IV), odc. 2 – 24 stycznia

YOLO: srebrne przeznaczenie (YOLO: Crystal Fantasy II), odc. 1-2 – 25 stycznia

All American V, odc. 8 – 25 stycznia

All American: nowe początki (All American: Homecoming II), odc. 8 – 25 stycznia

Spuścizna (Legacy), odc. 1-40 – 26 stycznia

Słowo na L: Generacja Q (The L Word: Generation Q III), odc. 1-10 – 26 stycznia

Plotkara (Gossip Girl II), odc. 10 – 26 stycznia

Velma, odc. 5-6 – 26 stycznia

A.I. Sztuczna inteligencja (A.I.: Artificial Intelligence) – 26 stycznia

The Forgotten Valley, odc. 1-10 – 27 stycznia

Na planie (Hollywood On Set XX), odc. 4 – 27 stycznia

The Sins of the Fathers and Some of the Mothers – 27 stycznia

Pośrednik (The Middle Man) – 27 stycznia

Petya, moja Petya (Petya Of My Petya) – 27 stycznia

Piraci z sąsiedztwa: Ninja z drugiej strony (Ninjas Down the Street) – 27 stycznia

Zwariowane melodie: Kreskówki (Looney Tunes Cartoons IV), odc. 1-10 – 28 stycznia

Teoria gry z Bomanim Jonesem (Game Theory with Bomani Jones II), odc. 2 – 28 stycznia

Zbyt blisko słońca (Too Close to the Sun) – 29 stycznia

Ojciec Stu (Father Stu) – 29 stycznia

The Last of Us, odc. 3 – 30 stycznia

Pieniądz (L'argent) – 30 stycznia

31 stycznia – 30 stycznia

Winchesterowie (The Winchesters), odc. 8 – 30 stycznia

Młody Sheldon (Young Sheldon VI), odc. 12 – 30 stycznia

Cudotwórcy (Miracle Workers IV), odc. 3 – 30 stycznia



