Sejm nie odrzucił Lex Pilot. Kanały TVP zawsze na pierwszych miejscach?

Coraz bliżej przegłosowania ustawy.



Niestety, scenariusz przed którym ostrzegaliśmy z początkiem grudnia ubiegłego roku, pisząc o planach rządu, który nie udało się odrzucić projektu ustawy o potocznej nazwie "Lex Pilot". Projekt nowelizacji ustawy telekomunikacyjnej zakłada, że kanały TVP będą musiały być umieszczane na pierwszych miejscach list kanałów.



Głosowanie nad odrzuceniem Lex Pilot

Głosowanie o odrzucenie noweli ustawy telekomunikacyjnej w pierwszym czytaniu odbyło się w Sejmie dziś, w piątek 13 stycznia o godzinie 11:47. Za wnioskiem o odrzucenie kontrowersyjnego projektu ustawy głosowało 219 posłów, 231 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 8 posłów nie głosowało. Warto



Niestety, scenariusz przed którym ostrzegaliśmy z początkiem grudnia ubiegłego roku, pisząc o planach rządu, który ustawą planował zwiększyć oglądalność TVP , jest bliski zrealizowania. Posłom opozycji w Sejmieprojektu ustawy o potocznej nazwiezakłada, że kanały TVP będą musiały być umieszczane na pierwszych miejscach list kanałów.w pierwszym czytaniu odbyło się w Sejmie dziś, w piątek 13 stycznia o godzinie 11:47. Za wnioskiem o odrzucenie kontrowersyjnego projektu ustawy głosowało, 2 wstrzymało się od głosu. 8 posłów nie głosowało. Warto pod tym adresem rzucić okiem na to, jacy posłowie głosowali za tym, aby Telewizja Polska stała się "jedyną słuszną telewizją w kraju". Można śmiało założyć, że posłowie nieobecni głosowali przeciwko odrzuceniu ustawy.





Prezydium Sejmu zaproponowało później skierowanie projektu do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Wniosek ten został odrzucony głosami PiS w stosunku 223 głosów za, 231 przeciw, przy braku posłów wstrzymujących się od głosu. Projekt skierowano wyłącznie do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.



Wbrew temu co sugeruje tytułem swojej publikacji wyborcza.pl, Lex Pilot wcale nie "przeszedł". Tytuł insynuować ma, że prawo weszło w życie. Nad tym akurat nie głosowano. Ustawa może być natomiast przegłosowana w niedalekiej przyszłości.





Szkodliwa manipulacja tytułem. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu



O co chodzi w Lex Pilot?

Zgodnie z postulowanymi przez PiS i przybudówki tej partii przepisami, kanały TVP mają znajdować się na pierwszych pięciu pozycjach EPG operatorów w następującej kolejności: TVP1. TVP2, TVP3, TVP Info i TVP Kultura. Na kolejnych pozycjach znajdą się inne stacje TVP nadawane w telewizji naziemnej, czyli TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Kobieta, TVP Sport, TVP ABC, TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVP Historia i TVP World - w tej kolejności.



Na mocy zasady must carry must offer obecnie funkcjonuje siedem stacji dostępnych w telewizji naziemnej przy sygnale nadawanym analogowo - TVP1, TVP2, TVP 3 (oddziały regionalne), Polsat, TVN, TV4 i TV Puls. Według projektu nowelizacji zasada ma dłużej nie obejmować komercyjnych ogólnopolskich stacji telewizyjnych, a więc TVN, Polsat, TV4 i TV Puls, zapewniających przeważnie odmienne spojrzenie na wiadomości względem telewizji rządowej.



Wniosek o odrzucenie projektu ustawy "Lex Pilot" w pierwszym czytaniu - rozkład głosów. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPrezydium Sejmu zaproponowało później skierowanie projektu do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Wniosek ten został odrzucony głosami PiS w stosunku 223 głosów za, 231 przeciw, przy braku posłów wstrzymujących się od głosu. Projekt skierowano wyłącznie do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.Wbrew temu co sugeruje tytułem swojej publikacji wyborcza.pl,. Tytuł insynuować ma, że prawo weszło w życie. Nad tym akurat nie głosowano. Ustawa może być natomiast przegłosowana w niedalekiej przyszłości.Szkodliwa manipulacja tytułem. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuZgodnie z postulowanymi przez PiS i przybudówki tej partii przepisami,operatorów w następującej kolejności: TVP1. TVP2, TVP3, TVP Info i TVP Kultura. Na kolejnych pozycjach znajdą się inne stacje TVP nadawane w telewizji naziemnej, czyli TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Kobieta, TVP Sport, TVP ABC, TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVP Historia i TVP World - w tej kolejności.Na mocy zasadyobecnie funkcjonuje siedem stacji dostępnych w telewizji naziemnej przy sygnale nadawanym analogowo - TVP1, TVP2, TVP 3 (oddziały regionalne), Polsat, TVN, TV4 i TV Puls. Według projektu nowelizacji zasada ma dłużej nie obejmować komercyjnych ogólnopolskich stacji telewizyjnych, a więc TVN, Polsat, TV4 i TV Puls, zapewniających przeważnie odmienne spojrzenie na wiadomości względem telewizji rządowej.