Zostałem nabity w butelkę przez Amazon Prime Video

Prime Video platformą VOD Nr.5 w Polsce

Subskrypcja w niezłej cenie

Gdzie zapodział się HDR w Prime Video?

Amazon Original

A co na to Amazon?

Nabity w butelkę

Prime Video jest platformą VOD należącą doi dostępną na rynku polskim od dobrych kilku lat. Zachęcony ofertą, a dokładnie filmem „Na noże”, postanowiłem ponownie sprawdzić usługę. Po chwili trwania seansu, na mojej twarzy pojawiło się lekkie zdziwienie. Zgodnie z opisem znajdującym się w aplikacji, film powinien być w rozdzielczościoraz w standardzie. Niestety w praktyce okazało się być zupełnie inaczej – to tylko wersja HD w SDR. Postanowiłem zatem sprawdzić inne pozycje kinowe, znajdujące się w Prime Video w UHD, a także w standardzie HDR i po chwili doznałem szoku.Właściwe ten tekst powinienem zacząć od tego, że moja przygoda zjest jak klasyczne stwierdzenie Hitchocka: „Film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć”. Tylko, że w tym konkretnym przypadku, słowo „Film” należy zastąpić nazwą „Prime Video”. I tak właśnie było z usługą VOD Amazon. Najpierw lekkie zdziwienie z braku deklarowanego UHD HDR w filmie „Na noże”, a następnie duży – ba, gigantyczny - szok z braku zgodności tego, co deklaruje Amazon w swojej bibliotece, z rzeczywistą ofertą filmową.Większość z czytelników zapewne zna serwis Prime Video, gdyż w wielu telewizorach aplikacja tego amerykańskiego gigant jest pozycją obowiązkową. Wspomnę, że prawie wszyscy producenci decydują się w swoich pilotach TV umieszczać dedykowany klawisz do tej usługi. Jak widać, popularność / dostępność Prime Video jest spora, gdyż według badań Mediapanel daje to 6. pozycję (2,87 mln realnych użytkowników, tzw. RU) w kategorii „Czołowe platformy VOD i OTT w Polsce w grudniu 2022 r.”. Dla porównania, pozycję Nr. 1 zajmuje(12,9 mln RU), Nr. 2(4,3 mln RU), Nr. 3(3,8 mln RU), Nr 4.(3.1 mln RU).Warto wspomnieć, że Prime Video jest częścią pakietu Amazon Prime, na którą składa się m.in.: dostęp wspomnianej platformy VOD, darmowe dostawy, bonusy w czasie specjalnej, corocznej promocji Prime Day oraz Prime Gaming. Uczciwie należy przyznać, że zalub mniej opłacalnej miesięcznej (10.99 zł), konsument otrzymuje nieźle wyceniony pakiet, zwłaszcza przy wariancie rocznym. Zapewne zaraz pojawią się oportuniści, którzy zarzucą mi przysłowiowe malkontenctwo w stylu: człowieku przecież to kosztuje tylko 49 zł rocznie, czego ty oczekujesz, a poza tym pierwsze 30 dni jest darmowe.Po pierwsze, wymagam, aby oferowany pakiet był zgodny z umową. Jeśli w bibliotece filmowej Prime Video jest ewidentnie zaznaczony HDR, niech on będzie. Jestem nawet gotów dopłacić kolejne 49 zł Jeffowi Bezos, aby otrzymać właściwą/pełnowartościową usługę. Po drugie, dla mnie jedynym motorem zarejestrowania w Amazon Prime była sekcja VOD, a dodatkowe profity są bez znaczenia. Po trzecie, bezpłatne 30 dni w moim przypadku były okresem przejściowym, gdyż zamierzałem wykupić roczną subskrypcję.Wspomniałem już, że problem braku rozdzielczości UHD oraz standardu HDR dotyczył nie tylko tytułu „Na noże”. Ciężko wymienić wszystkie hity filmowe, przy których znalazła się ikona sygnalizująca wersję HDR, a jej w rzeczywistości w ogóle nie było. Na szybko mogę wskazać (stan na dzień 8.1.2023 r.): „Hobbit” - 2 części (brak również UHD), „Gladiator”, „Oblivion”, „Bliźniak”, „Jurassic World”, „Sonic”, „E.T”, „Sing”, „American Gangster”, „Doktor Dolittle”, „Szybcy i Wściekli” część 5,6 i 7, „Battleship: Bitwa o Ziemię”, „Ślicznotki” (brak również UHD).Na poniżej załączonym zdjęciu, dla porównania, dwa filmy oznaczone przez serwis Prime Video, jako UHD HDR: „Na noże” oraz „Książę w Nowym Jorku 2” - w trakcie emisji pod linią przedstawiającą czas projekcji filmu widać rzeczywisty rodzaj materiału.Pominę fakt, że w przypadku emisji „Na noże”, w scenie, w której to Daniel Craig stoi na tle domu Harlana Thrombeya, a powyżej rozpościera się pochmurne niebo, są widoczne dramatyczne przejścia tonalne (wręcz rozmazany obraz). To jednoznacznie sygnalizuje, że mamy do czynienia z materiałem w słabej jakości. Tym razem wykluczam winę telewizora, gdyż odbiornik, na którym oglądałem ten film oferuje świetny obraz - mowa tu o Philips OLED+ 937.Zauważyłem jedną prawidłowość: wszystkie produkcje, które udało mi się sprawdzić, sygnowane Amazon Original, m.in.: „The Upside”, „Tom Clancy's”, „Jack Ryan”, „Czy to przeznaczenie”, „Prezent Tiffanyego” (Dolby Vision) były zgodne z opisem znajdującym się w aplikacji, tj. zawierały - w zależności od materiału - UHD/HDR/Dolby Vision. Identyczna sytuacja dotyczyła filmów: „Książę w Nowym Jorku 2” oraz „Hotel Transylwania 4”, których dystrybutorem jest Amazon.Zachodzi zatem pytanie, dlaczego w wielu przypadkach kontent oferowany od zewnętrznych producentów/dystrybutorów jest, mówiąc delikatnie, wykastrowany. Czy ta sytuacja dotyczy tylko polskiego rynku, czy może z podobnymi problemami borykają się użytkownicy z innych krajów? Tego na chwilę obecną nie jestem w stanie dokładnie zweryfikować.Gwoli ścisłości, natknąłem się na dwie pozycje w trakcie przeglądania biblioteki Prime Video nie związane z Amazon Original, które faktycznie były poprawnie opisane (UHD HDR), a tym samym zawierały deklarowaną rozdzielczość oraz format. Mowa o produkcjach: „Władca Pierścieni. Dwie wieże” i „Powrót Króla”.Sprawa została przekazana do Amazon Prime Video dnia 9.01.2023 r. Z informacji, jakie zostały przesłane dnia 11.01.2023 przez agencję PR (Hill+Knowlton Strategies) obsługującą Amazon Prime Video w Polsce wynikało, że w ciągu jednego, najpóźniej dwóch dni powinniśmy otrzymać wyjaśnienia w powyżej opisanym temacie. Niestety na chwilę obecną (13.01.2023 r.) brak oficjalnego oświadczenia ze strony Amazon. W momencie pojawienia się odpowiedzi wyjaśniających opisane problemy z usługą Prime Video, tekst zostanie zaktualizowany. Na marginesie, mam nadzieję, że Amazon podejdzie poważnie do sprawy, a nie zachowa się, jak przysłowiowy szatniarz z filmu Miś: „Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi.”Czuję się lekko nabity w butelkę przez Amazon Prime Video. Kilka dni temu wieczorem liczyłem na małą ucztę filmową - mowa o filmie „Na noże” w UHD HDR, a otrzymałem zwykły SDR w przeciętnej jakości. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w platformach tego typu (Netflix, HBO Max) bitrate nie powala, a co za tym idzie materiały UHD HDR/Dolby Vision nie wyglądają tak, jak faktycznie mogłyby wyglądać. Jednak to żaden argument, bo zapewne lepsza rozdzielczość i szeroki zakres dynamiki dałyby większą frajdę podczas oglądania filmu. W tym konkretnym przypadku, związanym z brakiem HDR w wielu zadeklarowanych treściach na Prime Video, chodzi o pewne zasady m.in.: zgodności towaru z umową. I powtórzę jeszcze raz, jestem gotowy dołożyć Bezos-owi kolejne 49 zł, aby otrzymać pełnowartościową usługę.Na koniec mała,: problem z brakiem deklarowanego UHD, czy HDR przez Prime Video w niektórych treściach był weryfikowany na różnych telewizorach (Philips, Sony, Sharp, LG, Samsung), a co za tym idzie na różnych systemach operacyjnych.