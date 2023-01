HBO Max stało się droższą platformą. Podwyżka cen już w pierwszym kraju

Czy polscy konsumenci mają się czego obawiać?

HBO Max to coraz droższa platforma

Źródło: HBO

HBO Max doczeka się pierwszej podwyżki cen abonamentu w historii. Amerykański oddział platformy poinformował, że aktywni subksrybenci zauważą zmianę począwszy od najbliższego okresu rozliczeniowego - nowi użytkownicy jednak już teraz muszą zapłacić o dolara więcej. Na razie niewiele wiadomo na temat planów podjęcia podobnego kroku na terenie naszego kraju.Jeśli interesujecie się najnowszymi losami HBO Max , to zapewne zdążyliście zauważyć, że nie jest zbyt kolorowo. Mnóstwo znikających treści, oryginalne produkcje przechodzące do SkyShowtime czy coraz mniej inwestycji w rozwój interesującej biblioteki - to wyłącznie część medialnych problemów usługi. Do tego dochodzi słabnące zainteresowanie serwisem w Polsce - według grudniowego raportu Gemius/PBI, HBO Max plasuje się na piątym miejscu jeśli chodzi o liczbę odwiedzających ją użytkowników. Lepiej poradził sobie Netflix, Disney+, Player oraz platformy należące do TVP.Teraz natomiast sieć obiegła informacja na temat wprowadzonej podwyżki na terenie Stanów Zjednoczonych. Cena głównego pakietu HBO Max wzrosła- jest to pierwsza zmiana kosztów od startu witryny, czyli od maja 2020 roku. Oficjalny komunikat rzecz jasna nie zdradza prawdziwych powodów podjęcia tej kontrowersyjnej decyzji. Stwierdzono wyłącznie, że ten krok ułatwi dokonywanie inwestycji w zakresie zapewniania oferty programowej jeszcze bardziej definijącą kulturę.Wspomniano także o ulepszaniu doświadczeń konsumenckich dla wszystkich użytkowników. Jest to jednak o tyle dziwne, że. Podniósł się także tamtejszy wskaźnik ilustrujący średni przychód od pojedynczego abonenta. Wygląda więc na to, iż podwyżka wynika z globalnej sytuacji, a nie lokalnych problemów.Jeśli zaś chodzi o Polskę, to warto przypomnieć, że HBO Max zadebiutowało u nas w marcu ubiegłego roku. Wtedy też zdecydowano się na zorganizowanie promocji oferującej bezterminową subskrypcję za 19,99 zł miesięcznie. W przekazach marketingowych używano sformułowania, trudno więc stwierdzić jakby to się miało do ewentualnej podwyżki.Regularna cena abonamentu wynosi 29,99 złotych i do tej pory nie mieliśmy do czynienia z jej podniesieniem. Nic jednak nie jest wykluczone - koncern będący właścicielem usługi zapewne będzie prędzej czy później szukał możliwości zarobienia jeszcze pokaźniejszej sumy. Na razie jednak polscy konsumenci mogą spać spokojnie, lecz wczorajsze ogłoszenie odnośnie nagłego końca działalności Shopee jasno pokazuje, że zmiany mogą nastąpić z dnia na dzień.Źródło: HBO