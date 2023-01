HBO Max doczeka się kolejnej czystki. Platforma przeżywa trudny okres

Sporo się ostatnio dzieje.

Pokażna czystka biblioteki nadchodzi do HBO Max

HBO Max planuje po raz kolejny zrobić porządki w proponowanej przez siebie ofercie. Wszystko wskazuje na to, iż wraz z końcem stycznia pożegnamy kilkadziesiąt tytułów - niektóre z nich to produkcje uchodzące wręcz za kultowe. Jak to zwykle bywa, powodami czystki są zapewne wygasające licencje. Okej, ale co w takim razie warto nadrobić?Dzisiejszy poranek był dosyć wyjątkowy dla wszystkich subskrybentów tejże usługi. Sieć obiegła bowiem informacja o umowie dotyczącej zakupu treści podpisanej przez Warner Bros. Discovery. Wynika z niej, że już wkrótce część seriali oryginalnych (na razie wiadomo o 21 produkcjach obejmujących 168 odcinków) HBO Max stanie się własnością nowego serwisu streamingowego SkyShowtime . Tak, tak - też zdaję sobie sprawę z tego jak bardzo skomplikowanie to brzmi.Dlatego też sporo osób automatycznie zaczęła obawiać się, że HBO Max będzie miał do zaoferowania coraz mniej ciekawych tytułów oryginalnych - wielu z nich nie można już tam oglądać, a to dopiero początek głośnych kasacji. Na razie jednak szczegóły nie są jednak znane, zapewne zostaną ujawnione na przestrzeni kilku następnych miesięcy. Pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.