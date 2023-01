SkyShowtime kupuje treści od HBO Max. Start w Polsce coraz bliżej

Ogłoszono kluczową umowę.

Premierowe seriale na SkyShowtime w 2023

SkyShowtime, kiedy w Polsce?

Uruchomienie nowego konkurenta dla Netfliksa czy HBO Max coraz w bliżej. Platforma powinna ruszyć w Polsce jeszcze w tym kwartale, tymczasem poznaliśmy listę pierwszych produkcji, które będzie można obejrzeć.SkyShowtime ogłosił dziś, że nabył wyłączne prawa do 21 lokalnych seriali, wśród których znajdują się lokalne produkcje HBO Max . Umowa zapewnia Skyshowtime 168 odcinków – ponad 150 godzin – zarówno nowych, jak i wcześniej emitowanych produkcji oryginalnych. Warunki finansowe nie zostały ujawnione.Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, umowa obejmuje m.in. trzy zupełnie nowe seriale, których produkcja została zakończona i które będą miały swoją światową premierę na platformie SkyShowtime w 2023 roku.Nowe seriale, które będą miały premierę jako SkyShowtime Originals, to(Finlandia i Szwecja),(Czechy i Słowacja) oraz(Polska). Dodatkowo, SkyShowtime zaprezentuje drugi sezon serialu(Hiszpania). Pierwszy sezon tej produkcji także będzie dostępny w serwisie.Inne seriale, które zostały pozyskane w ramach umowy, to produkcje, które niedawno miały premierę w HBO Max, a teraz dostępne będą wyłącznie w SkyShowtime. Są wśród nich m.in.(Szwecja),(Norwegia),(Dania),(Szwecja) i(Węgry). Na platformie pojawią się też inne, europejskie produkcje:(Czechy),(Hiszpania),(Rumunia),(Szwecja),(Hiszpania),(Rumunia),(Rumunia),(Czechy),(Chorwacja),(Hiszpania),(Rumunia) i(Norwegia).Serwis SkyShowtime został stworzony z myślą o Europie i buduje zespoły w sześciu biurach regionalnych. Aplikacje i biblioteka treści serwisu będą dostępne w 18 różnych językach na 22 rynkach.SkyShowtime jest już dostępny w 12 krajach – od września w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji, a od listopada w Holandii i Portugalii. Premiera SkyShowtime na pozostałych rynkach – tj. Albania, Andora, Czechy, Węgry, Kosowo, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Słowacja i Hiszpania – jestOprócz produkcji lokalnych, SkyShowtime zaoferuje premierowy dostęp do kinowych hitów, nowych seriali na wyłączność, treści dla dzieci i całych rodzin oraz wybór kultowych tytułów z bibliotek Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock.