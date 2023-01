Netflix rozpycha się w Polsce. Powstanie centrum inżynieryjne

Streamingowy gigant jest pełen wiary i nadziei.



Polska staje się coraz ważniejszym rynkiem dla amerykańskiego giganta. Niedawno uruchomiono regionalne biuro Netflix, a teraz zapowiedziano uruchomienie centrum inżynieryjnego w Warszawie. Specjaliści pracujący w Polsce będą mieć bezpośredni wpływ na to, jak Netflix kreuje i produkuje swoje największe hity, takie jak Stranger Things , The Crown czy Wiedźmin.Warto przypomnieć, że ubiegły rok był ważnym momentem w historii Netflix w Polsce. Firma otworzyła biuro na Europę Środkowo-Wschodnią w Warszawie. Netflix wyprodukował już ponad 30 polskich filmów i seriali – tylko w zeszłym roku serwis przeznaczył 400 milionów zł na lokalne produkcje.