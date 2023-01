Masz radio w aucie? Musisz płacić abonament RTV. W 2023 wzrosły kary

Kontrolerzy nie mają litości.



W sierpniu 2022 roku rzecznik prasowy Poczty Polskiej stwierdził, że kierowcy samochodów powinni dokładać się do publicznych mediów i opłacać abonament radiowo-telewizyjny. Coś, co brzmi zupełnie absurdalnie jest niestety prawdą. Miesiąc później ruszyły kontrole, a pocztowcy zaczęli robić fotografie wnętrz aut Polaków. Robią to nadal, a kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2023 roku wzrosła.



Czytaj także: Masz radio w samochodzie? Poczta Polska: trzeba za nie zapłacić



Kierowco: według polskich władz musisz płacić za radio w samochodzie

Abonament RTV to podatek płacony niezależnie od tego, czy korzystacie z radia lub telewizji. Ważne, że macie stosowny odbiornik.



"Choć abonament RTV kojarzy się głównie z obowiązkiem dotyczącym gospodarstw domowych, to płacić powinni też posiadacze odbiorników samochodowych. - Poczta Polska realizuje zadania związane z usługą RTV zgodnie z zapisami Ustawy z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.1689) w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania oraz kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłat abonamentowych. Przedmiotowy akt prawny obliguje do rejestracji radioodbiornika lub telewizora i opłacania abonamentu przez jego właściciela, bez rozróżnienia, czy urządzenie znajduje się w domu czy np. w samochodzie" - mówił w minionym roku rzecznik prasowy Poczty Polskiej Daniel Witowski.



Problem nie dotyczy osób niektórych osób opłacających abonament radiowo-telewizyjny za telewizor i radio w domu z prostej przyczyny: radio samochodowe mieści się w ramach jednej opłaty. Niestety, osoby prowadzące działalność gospodarczą, nawet jednoosobową, na którą jest zarejestrowany samochód, powinny płacić ekstra. To oficjalna interpretacja przedstawiona przez Elżbietę Karasiewicz z Wydziału Abonamentu RTV, Departamentu Mediów Publicznych Biura KRRiT: "Obowiązek rejestracji i zapłaty abonamentu dotyczy przedsiębiorstw, instytucji oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiowy (art. 2 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych z zastrzeżeniem art. 2 ust. 5 pkt 2). W konsekwencji należy uznać, że opłatę abonamentową należy uiścić za każdy samochód firmowy, który jest wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej".



Nie przegap: Lepiej ukryj radio w swoim samochodzie. Pocztowcy chodzą i robią zdjęcia



W sierpniu 2022 roku rzecznik prasowy Poczty Polskiej stwierdził, że kierowcy samochodów powinni dokładać się do publicznych mediów i opłacać abonament radiowo-telewizyjny. Coś, co brzmi zupełnie absurdalnie jest niestety prawdą. Miesiąc później ruszyły kontrole, a pocztowcy zaczęli robić fotografie wnętrz aut Polaków. Robią to nadal, a kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2023 roku wzrosła.Abonament RTV to podatek płacony niezależnie od tego, czy korzystacie z radia lub telewizji. Ważne, że macie stosowny odbiornik. Rzecznik Praw Obywatelskich chce aby opodatkować nawet smartfony, tablety i komputery , ale przynajmniej na razie za te urządzenia płacić nie trzeba. Daninę należy jednak odprowadzać za radia samochodowe.- mówił w minionym roku rzecznik prasowy Poczty Polskiej Daniel Witowski.Problem nie dotyczy osób niektórych osób opłacających abonament radiowo-telewizyjny za telewizor i radio w domu z prostej przyczyny: radio samochodowe mieści się w ramach jednej opłaty. Niestety, osoby prowadzące działalność gospodarczą, nawet jednoosobową, na którą jest zarejestrowany samochód, powinny płacić ekstra. To oficjalna interpretacja przedstawiona przez Elżbietę Karasiewicz z Wydziału Abonamentu RTV, Departamentu Mediów Publicznych Biura KRRiT:





Kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2023 wzrosły. Abonament też

Abonament RTV w 2023 roku kosztuje 27,30 złotych miesięcznie za odbiorniki radiowy i telewizyjny. W ubiegłym roku opłata wynosiła 24,50 złotych. Abonament za odbiornik radiowy w 2023 roku wynosi z kolei 8,70 złotych, w 2022 roku było to 7,50 złotych miesięcznie. A co z karami?



Właścicielowi auta nie opłacającemu odbiornika radiowego grozi kara w wysokości 30-krotności stawki miesięcznej za jeden odbiornik. Łatwo policzyć, że jest to dokładnie 261 złotych. Co więcej, kierowca będzie musiał zapłacić wszystkie zaległe raty za cały okres użytkowania przezeń samochodu.



Wyobraźcie sobie w jakiej sytuacji są firmy zarządzające flotami kilkuset samochodów.



A to Polska właśnie.



Pismo, jakie jeden z internautów otrzymał od Poczty Polskiej w sprawie radia w jego samochodzie. | Źródło: dostawczakiem.plAbonament RTV w 2023 roku kosztuje 27,30 złotych miesięcznie za odbiorniki radiowy i telewizyjny. W ubiegłym roku opłata wynosiła 24,50 złotych. Abonament za odbiornik radiowy w 2023 roku wynosi z kolei 8,70 złotych, w 2022 roku było to 7,50 złotych miesięcznie. A co z karami?Właścicielowi auta nie opłacającemu odbiornika radiowego grozi kara w wysokości 30-krotności stawki miesięcznej za jeden odbiornik. Łatwo policzyć, że jest to dokładnie 261 złotych. Co więcej, kierowca będzie musiał zapłacić wszystkie zaległe raty za cały okres użytkowania przezeń samochodu.Wyobraźcie sobie w jakiej sytuacji są firmy zarządzające flotami kilkuset samochodów.A to Polska właśnie.