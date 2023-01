Sony ogłosiło kontroler PlayStation 5 dla osób z niepełnosprawnościami

Odpowiedź na projekty Microsoftu?

Sony zdecydowało się przedstawić światu nowy kontroler, którego kodowa nazwa to Project Leonardo. Ma on pełnić rolę wsparcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i sprawić, że będą mogły one bez większych przeszkód zagrać we wszystkie gry na konsolę PlayStation 5. Na razie jednak nie wiadomo dokładnie, kiedy takie urządzenie pojawi się na rynku - obecnie znajduje się ono w fazie zaawansowanego rozwoju. Co więc dokładnie o nim wiemy?"Dostępność" to hasło dosyć często wybrzmiewające w przestrzeni publicznej. Coraz więcej deweloperów i programistów stara się wprowadzać do swoich usług rozwiązania, które docelowo mają zminimalizować wykluczenie osób z niepełnosprawnościami. Jeśli zaś chodzi o gry wideo, to dobrą robotę wykonuje tu Microsoft - koncern regularnie implementuje nowe funkcje do konsol Xbox oraz prezentuje specjalne akcesoria ułatwiające zabawę w poszczególne tytuły.Teraz na wykonanie podobnego kroku zdecydowało się Sony. Podczas odbywających się targów CES 2023 poinformowano o trwających pracach nad- kontrolerze do PlayStation 5 "pozbywającym się barier pomiędzy graczami". Nad rozwojem projektu czuwać mają osoby z licznymi niepełnosprawnościami, które doradzają inżynierom w kwestii uczynienia sprzętu bardziej konfigurowalnym i dobrze działającym w połączeniu z innymi akcesoriami.

Źródło: Sony

Podstawą urządzenia będzie- wszystko po to, by każdy był w stanie dopasować kontroler do swoich potrzeb i wymagań. Do tego dojdą inne dodatki pozwalające na np. dostosowanie siły potrzebnej do naciśnięcia przycisku. Nie zabraknie wejść mini jack, by ewentualnie podpiąć inne sprzęty. To jednak nie wszystko.Project Leonardo może być używany samodzielny, ale również, co znacząco rozwija możliwości gracza z niepełnosprawnościami. Oczywiście Sony wprowadzi opcję zaprogramowania funkcji konkretnych klawiszy i zapisania maksymalnie trzech konfiguracji. To niewątpliwie dobra wiadomość.Poza tym mówimy o znaczącym rozwoju jeśli chodzi o aspekt dostępności. Część ekskluzywnych gier od Sony (The Last of Us, God of War Ragnarök) posiada już liczne funkcje wspomagania, za co przyznane zostały im nawet nagrody. Wprowadzenie na rynek specjalnego kontrolera to tylko kolejny krok w realizacji celu koncernu.Na razie jednak trudno mówić o jakichkolwiek szczegółach jeśli chodzi o datę premiery czy cenę Project Leonardo. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Sony