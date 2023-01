Współdzielenie konta Netflix w 2023 roku. W Polsce pojawiło się nowe utrudnienie

Zmiany weszły w życie.

Temat ograniczeń dla osób współdzielących konto Netflix wałkowany był przez media przez ostatnie miesiące. Amerykańska platforma w 2022 roku borykała się ze spadkami przychodów oraz pierwszym w 10-letniej historii spadkiem liczby abonentów. Wydarzenia te skłoniły włodarzy Netfliksa do zmiany dość liberalnej polityki dla osób dzielących się hasłem.Przez lata firma przemykała oko na proceder udostępniania hasła - w praktyce wiele osób dzieli opłatę za Netflix nawet na 4 profile, co w przypadku najwyższego planu Premium daje 15 zł za osobę. Wraz z Nowym Rokiem zaktualizowano centrum pomocy Netflix, gdzie wyjaśniona jest kwestia współdzielenie konta . Czy użytkowników czeka dopłata do abonamentu w 2023 roku? Jakie są nowe zasady współdzielenie konta Netflix? Wyjaśniamy.

Konto Netflix w 2023 roku - bez dopłaty ale z utrudnieniami

"Osoby, które nie mieszkają w Twoim gospodarstwie domowym, będą musiały założyć własne konto, aby korzystać z serwisu Netflix."

Podstawowy: 29 zł/miesiąc

Standard: 43 zł/miesiąc

Premium: 60 zł/miesiąc

Netflix w Polsce - plany

Jeszcze w grudniu 2022 roku informowaliśmy, że od 2023 roku Netflix chce wymagać dopłat od osób , które dzielą swoje konta z innymi osobami spoza gospodarstwa domowego. Na szczęście polityka ta nie została zastosowana w Polsce. Pojawiły się za to nowe utrudnienia, które mogą skutecznie zniechęcić do współdzielenia konta.Na początku warto przypomnieć, że Netflix oficjalnie pozwala na współdzielenie konta tylko osobom mieszkającym w jednym gospodarstwie domowym.- informuje platforma.Jak Netflix wykrywa urządzenia w gospodarstwie domowym? Platform wykorzystuje informacje takie jak adresy IP, identyfikatory urządzeń i aktywność konta na urządzeniach zalogowanych na koncie Netflix.Netflix w 2023 roku wprowadza. Jeżeli nastąpi logowanie na konto z urządzenia spoza twojego gospodarstwa domowego lub takie urządzenie będzie używane w sposób ciągły, Netflix może poprosić o zweryfikowanie tego urządzenia, lub o zmianę gospodarstwa domowego.W praktyce oznacza to, że. Link otwiera stronę, na której znajduje się 4-cyfrowy kod weryfikacyjny. Ten kod należy wprowadzić, na którym pojawiła się prośba, w ciągu 15 minut. Po udanej weryfikacji na urządzeniu będzie można korzystać z serwisu Netflix Prośba o weryfikację urządzenia może się pojawiać co pewien czas. I tutaj pojawia się kluczowa kwestia. Jak często? Nie wiemy. Możliwe, że platforma będzie testowała częstotliwość weryfikacji, aby przekonać użytkowników do założenia własnego konta.Podsumowując, polscy użytkownicy Netflix nie muszą martwić się o dodatkowe opłaty za korzystanie z platformy. Pojawi się za to ograniczenie w postaci weryfikacji urządzeń wykorzystywanych poza gospodarstwem domowym - czas pokaże, jak często Netflix będzie z niej korzystał, aby uprzykrzyć życie osobom współdzielącym konto.Źródło: Netflix