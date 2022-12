Kto ogląda Wiadomości TVP? Ujawniono ciekawe dane

Dominuje specyficzny typ widza.

Kto ogląda Wiadomości TVP?

Wiadomości TVP oglądają przede wszystkim emeryci i osoby z podstawowym wykształceniem. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu przygotowanego przez wirtualnemedia.pl. Co więcej, serwis informacyjny Telewizji Polskiej coraz chętniej śledzą osoby o wysokich dochodach. Jak kształtują się inne liczby dotyczące kontrowersyjnego, uznawanego przez wielu za rządową tubę propagandową programu?Coraz bardziej ochoczo Wiadomości TVP oglądają panowie. Od 1 września do 12 grudnia 2022 roku główne wydanie serwisu o 19:30 oglądało średnio. Rok wcześniej w analogicznym okresie proporcje te wynosiły odpowiednio 50,97 i 49,03 procent.Wiadomości TVP najchętniej oglądają. Stanowią oni ażCo ciekawe widzowie Ci to średnio tylko 33,68 procent widzów całego rynku. Kolejne najliczniejsze grupy to osoby w wieku 60-64 lat i 55-59 lat. Grupy wiekowe 10-11, 13-15, 16-7, 18-19 oraz 20-24 stanowią mniej niż 1 procent całej widowni Wiadomości TVP.Główny serwis informacyjny Telewizji Polskiej oglądają przede wszystkim mieszkańcy wsi, stanowiący 49,44 procent wszystkich widzów. Na drugim miejscu są mieszkańcy miast poniżej 50 tysięcy mieszkańców z wynikiem ok. 22 procent.Treści Wiadomości śledzą głównie osoby z wykształceniem, stanowiący 48,30 procenta ogółu. Jednocześnie z 33,37 proc. do 34,41 procent wzrósł udział widzów z wykształceniem średnim.Źródło: wirtualnemedia.pl