Netflix pożegna się z wieloma produkcjami. Koniec roku to także wielka czystka

Koniecznie nadróbcie zaległości!

Netflix zapowiedział pokaźną czystkę na platformie

Netflix opublikował właśnie listę tytułów, które opuszczą bibliotekę platformy wraz z końcem grudnia bieżącego roku. Mowa tu o szeregu naprawdę interesujących filmów na licencji - ich brak z pewnością zostanie zauważony przez wiele osób. Warto więc zerknąć na poniższą listę i zabrać się za nadrabianie zaległości zanim stanie się to niemożliwe. Co dokładnie zniknie z usługi? Netflix boryka się ostatnimi czasy z dosyć poważnymi problemami. Chodzi tu głównie o niezbyt zadowalające wyniki popularności specjalnego planu zawierającego reklamy - ten został stosunkowo niedawno wprowadzony na terenie kilkunastu państw. Jeśli zaś chodzi o pozytywne wiadomości, to sporo osób zdecydowało się na subskrypcję abonamentu ze względu na ogromne zainteresowanie pierwszym sezonem serialu Wednesday.Niedawno informowaliśmy Was także o styczniowych nowościach , które już wkrótce pojawią się w ofercie platformy. Teraz przyszedł czas na nieco smutniejsze wieści, bowiem wraz z ostatnim dniem grudnia doczekamy się kasacji dokładnie dwudziestu filmów i seriali. To dosyć poważny cios wymierzony w stronę obecnych klientów.